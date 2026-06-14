Израиль атаковал территорию Ливана накануне переговоров США и Ирана
Киев • УНН
ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру Хезболлы в Бейруте в ответ на обстрелы территории Израиля. Также ликвидирован командир подразделения Силы Радвана.
Израиль нанес удары по объектам инфраструктуры группировки "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает УНН.
В соответствии с указанием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, ЦАХАЛ нанес удары по объектам инфраструктуры террористической организации "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрел "Хезболлой" территории Израиля. Израиль не потерпит обстрелов своей территории
Напомним
Армия обороны Израиля ликвидировала командира подразделения "Силы Радвана" группировки Хезболла на юге Ливана.