росія вдарила по зупинці у Одеському районі, постраждало двоє людей - ОВА

Армія рф дроном поцілила в автобусну зупинку в Одеському районі. На жаль, постраждало двоє людей: 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Ввечері російська армія вкотре завдала масованого удару безпілотниками по мирній Одещині. Один з дронів влучив в автобусну зупинку в Одеському районі. На жаль, постраждало двоє людей: 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога - йдеться в повідомленні.

Кіпер також повідомив, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали також обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали тривоги, адже є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар.