росія вдарила по зупинці у Одеському районі, постраждало двоє людей - ОВА
Окупанти атакували безпілотником автобусну зупинку, внаслідок чого постраждали двоє людей. Також пошкоджено об'єкти транспортної та енергетичної мережі.
Ввечері російська армія вкотре завдала масованого удару безпілотниками по мирній Одещині. Один з дронів влучив в автобусну зупинку в Одеському районі. На жаль, постраждало двоє людей: 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога
Кіпер також повідомив, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали також обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.
Президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали тривоги, адже є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар.