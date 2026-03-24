В Запорожье возросло число пострадавших после удара по многоэтажке, есть погибший
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Запорожье один человек погиб и пятеро получили ранения. Повреждены восемь домов, магазин и промышленный объект.
В Запорожье возросло количество пострадавших в результате ночной атаки, во время которой зафиксировано попадание в многоквартирный дом. Известно о погибшем и раненых. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Подробности
По данным главы Запорожской ОВА, один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось о меньшем количестве пострадавших, однако данные уточняются.
Разрушения в городе
В результате массированного комбинированного удара дронами и ракетами повреждены по меньшей мере шесть многоквартирных и два частных дома.
Также получили повреждения магазин, нежилые здания и объект промышленной инфраструктуры. На местах работают спасатели, медики, коммунальные службы и волонтеры.
Власти продолжают ликвидацию последствий атаки и уточняют масштабы разрушений.
