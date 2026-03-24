25 з 34 ракет та 365 з 392 дронів знешкодили під час масованої атаки рф

росія вночі вдарила по Україні 34 ракетами, у тому числі 7 балістичними, і 392 дронами, збито або придушено 25 ракет та 365 безпілотників, інформація щодо трьох ракет уточнюється, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 березня (з 18:00 23 березня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);

18 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору над Каспійським морем);

5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., рф);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);

392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів: 18 крилатих ракет Х-101; 5 крилатих ракет Іскандер-К; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 365 ворожих БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

У Полтавській області внаслідок нічної атаки є загиблі та понад десять поранених