25 з 34 ракет та 365 з 392 дронів знешкодили під час масованої атаки рф
Київ • УНН
росія випустила по Україні 34 ракети та 392 безпілотники різних типів. Сили ППО знищили 390 цілей, зафіксовано влучання на 22 локаціях по країні.
росія вночі вдарила по Україні 34 ракетами, у тому числі 7 балістичними, і 392 дронами, збито або придушено 25 ракет та 365 безпілотників, інформація щодо трьох ракет уточнюється, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 березня (з 18:00 23 березня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);
- 18 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору над Каспійським морем);
- 5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., рф);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);
- 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів: 18 крилатих ракет Х-101; 5 крилатих ракет Іскандер-К; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 365 ворожих БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
