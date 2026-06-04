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На Саратовском НПЗ выведена из строя ключевая установка переработки нефти

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Анализ подтвердил поражение установки ЭЛОУ-АВТ-6 и секции висбрекинга. Предприятие не сможет работать в штатном режиме до завершения ремонта.

На Саратовском НПЗ выведена из строя ключевая установка переработки нефти

На Саратовском нефтеперерабатывающем заводе после атак, ранее осуществленных Силами обороны Украины, зафиксировано поражение ряда важных производственных объектов. Об этом свидетельствует анализ Exilenova+, пишет УНН.

Детали

По данным аналитиков, визуальные признаки подтверждают поражение установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, секции висбрекинга, нескольких резервуаров и технологических эстакад.

Отмечается, что ЭЛОУ-АВТ-6 является ключевой установкой предприятия, где происходят процессы обессоливания, обезвоживания и первичной перегонки нефти на основные фракции. В то же время установка висбрекинга используется для термической переработки тяжелых нефтяных остатков с целью получения дополнительных светлых нефтепродуктов и уменьшения объемов мазута.

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Аналитики считают, что характер повреждений может свидетельствовать о частичной или полной приостановке работы Саратовского НПЗ. По их оценке, предприятие, вероятно, не сможет работать в штатном режиме до завершения оценки последствий атаки и проведения восстановительных работ.

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Степан Гафтко

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