На Саратовском НПЗ выведена из строя ключевая установка переработки нефти
Киев • УНН
Анализ подтвердил поражение установки ЭЛОУ-АВТ-6 и секции висбрекинга. Предприятие не сможет работать в штатном режиме до завершения ремонта.
На Саратовском нефтеперерабатывающем заводе после атак, ранее осуществленных Силами обороны Украины, зафиксировано поражение ряда важных производственных объектов. Об этом свидетельствует анализ Exilenova+, пишет УНН.
Детали
По данным аналитиков, визуальные признаки подтверждают поражение установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, секции висбрекинга, нескольких резервуаров и технологических эстакад.
Отмечается, что ЭЛОУ-АВТ-6 является ключевой установкой предприятия, где происходят процессы обессоливания, обезвоживания и первичной перегонки нефти на основные фракции. В то же время установка висбрекинга используется для термической переработки тяжелых нефтяных остатков с целью получения дополнительных светлых нефтепродуктов и уменьшения объемов мазута.
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Аналитики считают, что характер повреждений может свидетельствовать о частичной или полной приостановке работы Саратовского НПЗ. По их оценке, предприятие, вероятно, не сможет работать в штатном режиме до завершения оценки последствий атаки и проведения восстановительных работ.
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