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Шёпотом, без выстрелов - ССО взяли в плен двух россиян

Киев • УНН

 • 6784 просмотра

Операторы ССО обнаружили укрытия российских военных и шёпотом предложили сдаться. Двух оккупантов взяли в плен без сопротивления.

Шёпотом, без выстрелов - ССО взяли в плен двух россиян

Группа бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взяла в плен российских оккупантов без единого выстрела и шепотом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ССО.

Детали

Операторы ССО обнаружили противника, вскрыли схроны и, приставив стволы в упор, шепотом предложили врагу не оказывать сопротивления. Они опубликовали соответствующее видео в соцсетях.

Группа специального назначения одного из подразделений ССО в ходе выполнения специального задания обнаружила индивидуальные схроны российских оккупантов. Позиции были довольно качественно оборудованы, с перекрытием и маскировкой, минимальным количеством мусора или демаскирующих элементов

- говорится в сообщении ССО.

Двое российских военных были взяты в плен и выведены на позиции Сил обороны Украины без единого выстрела.

Напомним

В украинском плену находятся 20 российских военных, которые снова сдались после обмена.

Евгений Устименко

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