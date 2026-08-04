Шёпотом, без выстрелов - ССО взяли в плен двух россиян
Киев • УНН
Операторы ССО обнаружили укрытия российских военных и шёпотом предложили сдаться. Двух оккупантов взяли в плен без сопротивления.
Группа бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взяла в плен российских оккупантов без единого выстрела и шепотом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ССО.
Детали
Операторы ССО обнаружили противника, вскрыли схроны и, приставив стволы в упор, шепотом предложили врагу не оказывать сопротивления. Они опубликовали соответствующее видео в соцсетях.
Группа специального назначения одного из подразделений ССО в ходе выполнения специального задания обнаружила индивидуальные схроны российских оккупантов. Позиции были довольно качественно оборудованы, с перекрытием и маскировкой, минимальным количеством мусора или демаскирующих элементов
Двое российских военных были взяты в плен и выведены на позиции Сил обороны Украины без единого выстрела.
Напомним
В украинском плену находятся 20 российских военных, которые снова сдались после обмена.