росія атакувала центр Львова, постраждала спадщина ЮНЕСКО - ОВА
Київ • УНН
Ворожий приліт пошкодив житловий будинок у центрі Львова та об'єкт спадщини ЮНЕСКО. На місці працюють усі служби, мешканців закликають бути в укриттях.
фото ілюстративне
росія атакувала центр Львова, постраждала спадщина ЮНЕСКО, пошкоджено житловий будинок, повідомили у вівторок голова Львівської ОВА Максим Козицький і мер міста Андрій Садовий у Telegram, пише УНН.
Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Загроза далі висока. Залишайтеся в укриттях!!!
Мер Садовий додав:
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі Львова. Усі служби виїхали на місце
Львів опинився під дроновою атакою рф - що відомо24.03.26, 16:24 • 6154 перегляди