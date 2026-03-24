Львів опинився під дроновою атакою рф - що відомо
Київ • УНН
Російські безпілотники атакували Львів та область через що працювала ППО. Влада закликала мешканців Сихова та всього міста перебувати в укриттях.
Львів опинився під дроновою атакою рф, у місті чути вибухи, працює ППО, повідомили у вівторок голова Львівської ОВА Максим Козицький і мер міста Андрій Садовий у Telegram, пише УНН.
У Львові працює ППО. Залишайтеся в укриттях!
Мер міста Андрій Садовий підтвердив:
У Львові чути вибухи. Працює ППО! Не знімайте на відео. Залишайтесь у безпечному місці!
Перед цим голова ОВА повідомив про ворожий безпілотник курсом на Львів і високу загрозу для району міста Сихів.
Повітряні сили ЗСУ тим часом повідомляють, що атака ворожих ударних БпЛА триває, надавши оновлення інформації щодо "шахедів" у 8 областях, зокрема і на Львів.
