Львов оказался под дроновой атакой рф - что известно
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали Львов и область, из-за чего работала ПВО. Власти призвали жителей Сыхова и всего города находиться в укрытиях.
Львов оказался под дроновой атакой рф, в городе слышны взрывы, работает ПВО, сообщили во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовый в Telegram, пишет УНН.
Во Львове работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!
Мэр города Андрей Садовый подтвердил:
Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО! Не снимайте на видео. Оставайтесь в безопасном месте!
Перед этим глава ОВА сообщил о вражеском беспилотнике курсом на Львов и высокой угрозе для района города Сыхов.
Воздушные силы ВСУ тем временем сообщают, что атака вражеских ударных БПЛА продолжается, предоставив обновление информации по "шахедам" в 8 областях, в том числе и на Львов.
россия для массированной атаки выбрала стратегию растянутого во времени удара - "Флеш" раскрыл тактику рф24.03.26, 12:23 • 3396 просмотров