россия атаковала центр Львова, пострадало наследие ЮНЕСКО - ОВА
Киев • УНН
Вражеский прилет повредил жилой дом в центре Львова и объект наследия ЮНЕСКО. На месте работают все службы, жителей призывают быть в укрытиях.
фото иллюстративное
россия атаковала центр Львова, пострадало наследие ЮНЕСКО, поврежден жилой дом, сообщили во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовый в Telegram, пишет УНН.
Враг продолжает атаковать Львовскую область. Есть прилет в центральную часть Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза по-прежнему высока. Оставайтесь в укрытиях!!!
Мэр Садовый добавил:
В результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре Львова. Все службы выехали на место
