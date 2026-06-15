В Киеве в результате российской атаки уничтожен инновационный терминал "Новой почты"
Киев • УНН
Российская атака уничтожила инновационный терминал Новой почты в Киеве. Компания задействовала резервные маршруты и выплатит компенсации за утерянные посылки.
В результате российского обстрела был уничтожен инновационный терминал "Новой почты" в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.
Детали
Отмечается, что удар пришелся по одному из ключевых логистических объектов компании. На момент атаки сотрудники находились в укрытиях, поэтому погибших и пострадавших нет.
После попадания на территории терминала возник пожар, который удалось оперативно локализовать. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители, продолжается оценка масштабов нанесенного ущерба.
В компании подчеркнули, что киевский инновационный терминал является одним из главных сортировочных центров сети и первым инновационным терминалом "Новой почты".
В результате атаки была уничтожена часть здания, сортировочное оборудование и часть отправлений, находившихся на территории объекта.
Это очередная атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру
Несмотря на потери, "Новая почта" уже задействовала резервные логистические маршруты и схемы работы. Сейчас доставка отправлений осуществляется в штатном режиме без изменений для клиентов.
В компании также сообщили, что компенсируют клиентам потери поврежденных или уничтоженных отправлений. В ближайшее время представители компании свяжутся с получателями для уточнения деталей возмещения.
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