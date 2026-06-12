россияне атаковали терминал Новой почты и торговый центр в Запорожье - пострадала женщина
Киев • УНН
В Запорожье из-за атаки повреждены терминал Новой почты и торговый центр. Сотрудники почты не пострадали, но в торговом центре ранения получила одна женщина.
В пятницу, 12 июня, в результате российской атаки был поврежден терминал Новой почты в Запорожье. Но все работники находились в укрытиях, никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Новой Почты, а также на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Компания задействовала резервные логистические решения для обеспечения непрерывной работы. Доставка отправлений осуществляется без изменений.
На месте работают ГСЧС и правоохранители. Продолжается оценка повреждений. Клиентам будет компенсирована оценочная стоимость утерянных отправлений. Статус посылок можно проверить в приложении и на сайте Новой почты. Мы свяжемся с каждым, кого касается эта ситуация
По словам Федорова, российский беспилотник повредил терминал Новой почты, возник пожар.
Также Федоров сообщил, что оккупанты повредили торговый центр в Запорожье. Он добавил, что в результате удара пострадала женщина.
Она получила осколочное ранение, ей оказывается необходимая помощь. Состояние пострадавшей не тяжелое. Также повреждены автомобили, находившиеся на парковке рядом
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