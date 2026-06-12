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россияне атаковали терминал Новой почты и торговый центр в Запорожье - пострадала женщина

Киев • УНН

 • 372 просмотра

В Запорожье из-за атаки повреждены терминал Новой почты и торговый центр. Сотрудники почты не пострадали, но в торговом центре ранения получила одна женщина.

россияне атаковали терминал Новой почты и торговый центр в Запорожье - пострадала женщина
Фото: t.me/novapostcorp

В пятницу, 12 июня, в результате российской атаки был поврежден терминал Новой почты в Запорожье. Но все работники находились в укрытиях, никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Новой Почты, а также на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Компания задействовала резервные логистические решения для обеспечения непрерывной работы. Доставка отправлений осуществляется без изменений.

На месте работают ГСЧС и правоохранители. Продолжается оценка повреждений. Клиентам будет компенсирована оценочная стоимость утерянных отправлений. Статус посылок можно проверить в приложении и на сайте Новой почты. Мы свяжемся с каждым, кого касается эта ситуация

- говорится в сообщении Новой почты.

По словам Федорова, российский беспилотник повредил терминал Новой почты, возник пожар.

Также Федоров сообщил, что оккупанты повредили торговый центр в Запорожье. Он добавил, что в результате удара пострадала женщина.

Она получила осколочное ранение, ей оказывается необходимая помощь. Состояние пострадавшей не тяжелое. Также повреждены автомобили, находившиеся на парковке рядом

- говорится в сообщении начальника Запорожской ОВА.

В Запорожье вражеский БПЛА попал в электровоз07.06.2026, 15:18 • 3857 просмотров

Евгений Устименко

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