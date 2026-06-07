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В Запорожье вражеский БПЛА попал в электровоз

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

В Запорожье вражеский дрон попал в электровоз Укрзализныци. Локомотивная бригада успела эвакуироваться в укрытие, поэтому обошлось без пострадавших.

В Запорожье вражеский БПЛА попал в электровоз

россия снова атаковала подвижной состав Укрзализныци - в Запорожье вражеский БПЛА попал в электровоз. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, передает УНН.

В Запорожье вражеский БПЛА попал в электровоз. Благодаря работе мониторинговой группы и своевременной эвакуации, локомотивная бригада находилась в укрытии и никто не пострадал 

- говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что россия продолжает системно атаковать железную дорогу. 

Железная дорога в трех областях оказалась под ударом рф, есть повреждения05.05.26, 10:50 • 28869 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Электроэнергия
Министерство инфраструктуры (Украина)
Украинская железная дорога
Запорожье