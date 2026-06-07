В Запорожье вражеский БПЛА попал в электровоз
Киев • УНН
В Запорожье вражеский дрон попал в электровоз Укрзализныци. Локомотивная бригада успела эвакуироваться в укрытие, поэтому обошлось без пострадавших.
россия снова атаковала подвижной состав Укрзализныци - в Запорожье вражеский БПЛА попал в электровоз. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, передает УНН.
В Запорожье вражеский БПЛА попал в электровоз. Благодаря работе мониторинговой группы и своевременной эвакуации, локомотивная бригада находилась в укрытии и никто не пострадал
В ведомстве добавили, что россия продолжает системно атаковать железную дорогу.
Железная дорога в трех областях оказалась под ударом рф, есть повреждения05.05.26, 10:50 • 28869 просмотров