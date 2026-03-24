Атака РФ продолжается – после Львова взрывы в Ивано-Франковске, Тернополе и Виннице. В СНБО говорят, россияне накапливали ресурсы для долговременного удара
Киев • УНН
В ряде западных областей и Виннице прогремели взрывы на фоне атаки РФ и работы ПВО. Власти призывают оставаться в укрытиях и не публиковать фото.
О взрывах на фоне атаки РФ дронами, кроме Львова, сообщили в Ивано-Франковске, Тернополе и Виннице, пишет УНН со ссылкой на представителей власти.
Подробности
"Работает ПВО", - сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram.
Местные телеграм-каналы сообщали о взрывах.
"В Виннице прогремел взрыв. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Просим не публиковать фото или видео с места происшествия. Любая лишняя информация может быть использована врагом", - отметил мэр Винницы Сергей Моргунов в Telegram.
"В Тернополе взрыв! Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил также глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух.
"В Тернополе работает ПВО. Критически важно – находитесь в укрытии. Не публикуйте видео!" - добавил мэр города Сергей Надал.
За полчаса до этого Пастух сообщал о воздушной тревоге в области, и что "работает ПВО, фиксируется сбитие вражеских объектов".
россияне длительное время накапливали ресурсы для долговременной атаки, причем целями сознательно выбирают гражданскую инфраструктуру в разных городах. Львов, Днепр, Ивано-Франковск, Винница и другие - держитесь
Перед этим сообщалось о вражеских "прилетах" во Львове, в том числе в центре города, есть раненые.
