Атака РФ продолжается – после Львова взрывы в Ивано-Франковске, Тернополе и Виннице. В СНБО говорят, россияне накапливали ресурсы для долговременного удара

$43.830.0150.880.21
ukenru
14:45 • 3408 просмотра
Эксклюзив
14:12 • 9452 просмотра
Эксклюзив
13:42 • 15988 просмотра
Эксклюзив
12:48 • 19689 просмотра
Эксклюзив
12:22 • 15641 просмотра
23 марта, 19:55 • 32111 просмотра
23 марта, 17:52 • 69057 просмотра
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 58257 просмотра
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 56605 просмотра
23 марта, 15:57 • 51455 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.2м/с
31%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Израиль
Львов
Реклама
УНН Lite
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар11:52 • 17026 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 36853 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 35229 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 32522 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 81822 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
ATACMS

Атака РФ продолжается – после Львова взрывы в Ивано-Франковске, Тернополе и Виннице. В СНБО говорят, россияне накапливали ресурсы для долговременного удара

Киев • УНН

 • 690 просмотра

В ряде западных областей и Виннице прогремели взрывы на фоне атаки РФ и работы ПВО. Власти призывают оставаться в укрытиях и не публиковать фото.

Атака РФ продолжается – после Львова взрывы в Ивано-Франковске, Тернополе и Виннице. В СНБО говорят, россияне накапливали ресурсы для долговременного удара

О взрывах на фоне атаки РФ дронами, кроме Львова, сообщили в Ивано-Франковске, Тернополе и Виннице, пишет УНН со ссылкой на представителей власти.

Подробности

"Работает ПВО", - сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram. 

Местные телеграм-каналы сообщали о взрывах.

"В Виннице прогремел взрыв. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Просим не публиковать фото или видео с места происшествия. Любая лишняя информация может быть использована врагом", - отметил мэр Винницы Сергей Моргунов в Telegram.

"В Тернополе взрыв! Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил также глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух.

"В Тернополе работает ПВО. Критически важно – находитесь в укрытии. Не публикуйте видео!" - добавил мэр города Сергей Надал.

За полчаса до этого Пастух сообщал о воздушной тревоге в области, и что "работает ПВО, фиксируется сбитие вражеских объектов".

россияне длительное время накапливали ресурсы для долговременной атаки, причем целями сознательно выбирают гражданскую инфраструктуру в разных городах. Львов, Днепр, Ивано-Франковск, Винница и другие - держитесь

- подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

россия для массированной атаки выбрала стратегию растянутого во времени удара - "Флеш" раскрыл тактику рф

Перед этим сообщалось о вражеских "прилетах" во Львове, в том числе в центре города, есть раненые.

россия атаковала центр Львова, пострадало наследие ЮНЕСКО - ОВА

Юлия Шрамко

Война в Украине
российская пропаганда
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Днепр (город)
Тернополь
Винница
Ивано-Франковск
Львов