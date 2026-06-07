Руководство Одесского СИЗО отстранили после появления видео с издевательствами над заключенным
Киев • УНН
Руководство учреждения отстранили из-за видео, где заключенного заставляли притворяться собакой. В ГКИС начали проверку по факту нарушения прав человека.
В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины начата служебная проверка по факту возможного нарушения прав лица, находившегося в Одесском следственном изоляторе. Об этом сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, пишет УНН.
Руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Кроме того, в Одесский следственный изолятор направлена бригада из числа руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний для проверки возможного нарушения прав человека и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия
В Службе отметили, что начали расследование после того, как в соцсетях появилось видео, на котором в отношении гражданина совершаются противоправные действия со стороны лиц, находящихся с ним в одной камере. Мужчину заставляют притворяться собакой.
Также в уголовно-исполнительной службе подчеркнули, что проверка будет проведена в установленные законом сроки, а ее результаты - обнародованы.
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