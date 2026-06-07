Руководство Одесского СИЗО отстранили после появления видео с издевательствами над заключенным

Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода

Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода

Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода

Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода

Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия

Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия

Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия

Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия

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