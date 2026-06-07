Руководство Одесского СИЗО отстранили после появления видео с издевательствами над заключенным

$44.3851.67
ukenru
7 июня, 11:59 • 19130 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
7 июня, 10:35 • 32505 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
7 июня, 10:21 • 26098 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
7 июня, 09:41 • 44503 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto
7 июня, 07:53 • 30078 просмотра
На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшиеVideo
7 июня, 07:14 • 21941 просмотра
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
6 июня, 19:20 • 41895 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
6 июня, 15:56 • 60289 просмотра
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Эксклюзив
6 июня, 13:30 • 45368 просмотра
Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора
6 июня, 12:33 • 41317 просмотра
ССО ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный коридор россиян в КрымVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0м/с
97%
749мм
Популярные новости
На Кубе начали раздавать оружие гражданским из-за опасений вторжения США - СМИ7 июня, 10:10 • 12733 просмотра
На велоэтапе Ironman в Гамбурге десятки спортсменов массово прокололи шины из-за металлических обломков7 июня, 12:10 • 5006 просмотра
рф может запустить 5G, который не будет поддерживаться большинством смартфонов из-за нетипичных частот - разведка7 июня, 12:30 • 3496 просмотра
В результате вражеской атаки в Черноморске поврежден Спасо-Преображенский храмPhoto7 июня, 12:41 • 4108 просмотра
В Армении арестовали шестерых кандидатов в депутаты от пророссийской партии7 июня, 12:57 • 5906 просмотра
публикации
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto7 июня, 09:41 • 44507 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 67367 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 86026 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 100129 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 123163 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Никол Пашинян
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Армения
Европа
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 23648 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 95185 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 139108 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 142853 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 175282 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Старлинк
Financial Times
Дипломатка

Руководство Одесского СИЗО отстранили после появления видео с издевательствами над заключенным

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Руководство учреждения отстранили из-за видео, где заключенного заставляли притворяться собакой. В ГКИС начали проверку по факту нарушения прав человека.

Руководство Одесского СИЗО отстранили после появления видео с издевательствами над заключенным

В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины начата служебная проверка по факту возможного нарушения прав лица, находившегося в Одесском следственном изоляторе. Об этом сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, пишет УНН.

Руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Кроме того, в Одесский следственный изолятор направлена бригада из числа руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний для проверки возможного нарушения прав человека и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия

- говорится в сообщении.

В Службе отметили, что начали расследование после того, как в соцсетях появилось видео, на котором в отношении гражданина совершаются противоправные действия со стороны лиц, находящихся с ним в одной камере. Мужчину заставляют притворяться собакой.

Также в уголовно-исполнительной службе подчеркнули, что проверка будет проведена в установленные законом сроки, а ее результаты - обнародованы.

Сломали руку и применили электрошокер - на Волыни чиновника ТЦК будут судить за избиение 60-летнего мужчины27.05.26, 15:06 • 12150 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Социальная сеть
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Одесса