Наслідки масованої атаки на Вінниччину: одна людина загнула, ще 11 - поранені
Київ • УНН
Через ворожий обстріл Вінницької області загинула одна людина та ще одинадцять отримали поранення. На місцях влучань працюють усі профільні служби.
У результаті масованої атаки рф на Вінниччину відомо про 11 поранених та одного загиблого. Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає УНН.
Станом на зараз 11 поранених та 1 загиблий внаслідок масованої атаки на Вінниччину. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків
