Последствия массированной атаки на Винницкую область: один человек погиб, еще 11 ранены
Киев • УНН
Из-за вражеского обстрела Винницкой области погиб один человек и еще одиннадцать получили ранения. На местах попаданий работают все профильные службы.
В результате массированной атаки рф на Винницкую область известно об 11 раненых и одном погибшем. Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает УНН.
