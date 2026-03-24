Самая массированная атака дронов на Украину. В Воздушных силах заявили о сбитии более 540 беспилотников

В Воздушных силах заявили об одной из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафиксировано 15 попаданий, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Во вторник 24 марта россия осуществляет одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Ведь днем залетело еще более 550 ударных БпЛА противника. Поэтому, учитывая ночную атаку с 18.00 23 марта по 18.00 24 марта 2026 года (за условные сутки), враг применил почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов