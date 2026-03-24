Самая массированная атака дронов на Украину. В Воздушных силах заявили о сбитии более 540 беспилотников

Киев • УНН

 • 2838 просмотра

Воздушные силы сбили 541 БПЛА во время масштабной атаки почти тысячью дронов. Зафиксировано 15 попаданий в разных регионах, боевая работа сейчас продолжается.

Самая массированная атака дронов на Украину. В Воздушных силах заявили о сбитии более 540 беспилотников

В Воздушных силах заявили об одной из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника. Зафиксировано 15 попаданий, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Во вторник 24 марта россия осуществляет одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками. Ведь днем залетело еще более 550 ударных БпЛА противника. Поэтому, учитывая ночную атаку с 18.00 23 марта по 18.00 24 марта 2026 года (за условные сутки), враг применил почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов

- говорится в сообщении.

В частности, по данным Воздушных сил, в период с 09.00 по 18.00 24 апреля, по предварительным данным, противник применил 556 ударных БпЛА.

Последствия массированной атаки на Винницкую область: один человек погиб, еще 11 ранены24.03.26, 18:51 • 3460 просмотров

Большое количество беспилотников залетали с севера – Черниговской и Сумской областей.

В Воздушных силах отметили, что география удара в течение дневного времени была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевщина, Николаевщина, Винниччина и западные регионы страны, от Хмельницкого – до Львова. Зафиксировано 15 попаданий.

К отражению воздушного нападения привлечены все возможные средства противовоздушной обороны – пилотируемая авиация, зенитные дроны, РЭБ и наземная ПВО.

РФ атаковала центр Ивано-Франковска: два человека погибли, среди пострадавших 6-летний ребенок24.03.26, 18:37 • 2586 просмотров

По предварительным данным, по состоянию на 18:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника. Боевая работа продолжается!

- резюмировали в Воздушных силах.

Атака рф продолжается - после Львова взрывы в Ивано-Франковске, Тернополе и Виннице. В СНБО говорят, россияне накапливали ресурсы для долговременного удара24.03.26, 17:05 • 3636 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Винницкая область
Николаевская область
Сумская область
Киевская область
Полтавская область
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Украина
Хмельницкий
Львов