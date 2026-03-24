РФ атаковала центр Ивано-Франковска: два человека погибли, среди пострадавших 6-летний ребенок
Киев • УНН
В результате вражеской атаки погибли два человека, а четверо получили ранения, в том числе ребенок. Повреждены два роддома и около десяти жилых домов.
В результате вражеской атаки по центру Ивано-Франковска погибли два человека, еще четыре человека пострадали, среди них — 6-летний ребенок. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает УНН.
В результате вражеской атаки по центру Ивано-Франковска погибли два человека. Еще четыре человека пострадали, среди них — 6-летний ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь
Кроме того, по словам Онищук, повреждены здания городского и областного родильных домов, а также около 10 жилых зданий. На месте работают все соответствующие службы.
Число раненых во Львове продолжает расти, пожаром охвачены примыкающие здания Бернардинского монастыря24.03.26, 18:05 • 11039 просмотров