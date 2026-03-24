рф атакувала центр Івано-Франківська: дві людини загинули, серед постраждалих 6-річна дитина
Київ • УНН
Через ворожу атаку загинули двоє осіб, а четверо отримали поранення, зокрема дитина. Пошкоджено два пологові будинки та близько десяти житлових осель.
У результаті ворожої атаки по центру Івано-Франківська загинули двоє людей, ще четверо людей постраждали, серед них — 6-річна дитина. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає УНН.
Крім того, за словами Онищук, пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель. На місці працюють усі відповідні служби.
Кількість поранених у Львові продовжує зростати, пожежею охоплені примурні будівлі Бернардинського монастиря24.03.26, 18:05 • 8414 переглядiв