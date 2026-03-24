Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається актор
Київ • УНН
49-річний актор та 28-річна модель таємно зустрічаються кілька місяців і провели відпустку у Швейцарії. Пара виховує собаку та відвідує елітні готелі.
Знаменитий голлівудський актор Орландо Блум, який здобув популярність завдяки стрічці "Пірати Карибського моря", вже перебуває у нових стосунках. Перед цим актор був обранцем співачки Кеті Перрі. Нинішньою ж обраницею 49-річного артиста стала 28-річна модель Луїза Леммель, передає УНН з посиланням на The Sun.
За інформацією джерел, пара вже кілька місяців зустрічається непублічно. Минулого тижня закохані провели спільну відпустку у Швейцарії, де актор поєднав відпочинок із робочою поїздкою на захід бренду Порше.
Блум та його супутниця зупинилися у престижному готелі "Долдер Гранд" у Цюриху, а вихідні провели у курортному комплексі "Бюргеншток" на березі Люцернського озера. Разом із парою подорожував і домашній улюбленець актора — карликовий пудель на ім’я Біґґі Смоллз.
Вперше чутки про роман з’явилися після того, як Блума та Леммель помітили разом після фіналу Супербоулу у Санта-Кларі.
Відомо, що Луїза має освіту психолога та співпрацювала з відомими б’юті- та фешн-брендами, зокрема Келвін Кляйн, Мейбелін і Ів Сен-Лоран Б’юті.
Нагадаємо, Орландо Блум та Кеті Перрі розійшлися у 2025 році після дев’яти років стосунків. Пара виховує доньку Дейзі. Також актор має сина Флінна від попереднього шлюбу з моделлю Мірандою Керр.
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо 18.03.26, 17:54 • 38265 переглядiв