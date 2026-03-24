Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актер
Киев • УНН
49-летний актер и 28-летняя модель тайно встречаются несколько месяцев и провели отпуск в Швейцарии. Пара воспитывает собаку и посещает элитные отели.
Знаменитый голливудский актер Орландо Блум, получивший известность благодаря ленте "Пираты Карибского моря", уже находится в новых отношениях. Перед этим актер был избранником певицы Кэти Перри. Нынешней же избранницей 49-летнего артиста стала 28-летняя модель Луиза Леммель, передает УНН со ссылкой на The Sun.
По информации источников, пара уже несколько месяцев встречается непублично. На прошлой неделе влюбленные провели совместный отпуск в Швейцарии, где актер совместил отдых с рабочей поездкой на мероприятие бренда Порше.
Блум и его спутница остановились в престижном отеле "Долдер Гранд" в Цюрихе, а выходные провели в курортном комплексе "Бюргеншток" на берегу Люцернского озера. Вместе с парой путешествовал и домашний любимец актера — карликовый пудель по кличке Бигги Смоллз.
Впервые слухи о романе появились после того, как Блума и Леммель заметили вместе после финала Супербоула в Санта-Кларе.
Известно, что Луиза имеет образование психолога и сотрудничала с известными бьюти- и фэшн-брендами, в частности Келвин Кляйн, Мейбелин и Ив Сен-Лоран Бьюти.
Напомним, Орландо Блум и Кэти Перри расстались в 2025 году после девяти лет отношений. Пара воспитывает дочь Дейзи. Также актер имеет сына Флинна от предыдущего брака с моделью Мирандой Керр.
