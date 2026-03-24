Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38 • 7270 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом"
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
15:46 • 20531 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
14:45 • 21608 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Графіки відключень електроенергії
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини

Київ • УНН

 • 13238 перегляди

Вартість великоднього кошика зросла на 16,8% через пальне та курс валют. Найбільше подорожчали м'ясо, молочні продукти та інгредієнти для паски.

Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини

В Україні другий рік поспіль зростає вартість великоднього кошика. Детальніше про те, чого очікувати від цін надалі та з чим пов’язаний такий "стрибок" цін на продукти, розповів журналістці УНН кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Що найбільше подорожчало

Згідно з дослідженням Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" , основне зростання цін припало на ключові продукти святкового столу. Зокрема, домашня паска подорожчала до 266,89 грн за кілограм, що на 14,6% більше, ніж у 2025 році.

Це пов’язано зі зростанням вартості інгредієнтів: яйця подорожчали на 19,3%, масло - на 6,8%, молоко - на 49,6%, борошно - на 38,6%, дріжджі -  на 12,8%, ізюм - на 14,1%. Водночас, цукор подешевшав на 18%, але це не компенсувало загального подорожчання.

Найдорожчою частиною кошика залишаються, звісно ж, м’ясні продукти. Пів кілограма домашньої ковбаси зараз коштує близько 287,5 грн (+35,3% за рік), буженина - 353 грн (+16,5%), тоді як сало майже не змінилося в ціні - приблизно 123 грн за 0,5 кг.

Скільки коштують інші продукти

За інформацією ННЦ "Інститут аграрної економіки",  молочна продукція також подорожчала. Пів кілограма твердого сиру коштує близько 298 грн, вершкового масла – 292 грн, м’якого сиру – 157,5 грн. Найбільше зріс у ціні саме м’який сир – на 31,3%.

Інші складові кошика мають менший вплив на загальну суму. Хрін коштує близько 31 грн за 200 г, сіль – 6-7 грн.

А якщо додати до кошика овочі, фрукти та вино, його вартість зросте до 2347,94 грн, що на 16,8% більше, ніж торік. Зокрема, помідори подорожчали до 187-278 грн за кілограм, огірки - до 175-275 грн, а яблука - приблизно 25 грн за пів кілограма. Крім того, пляшка кагору, наразі,  коштує близько 189 грн.

Чому зростають ціни на продукти та інші товари

Кандидат економічних наук Іван Ус вважає, що зростання світових цін на нафту стало одним із ключових драйверів подорожчання різних товарів в Україні. Це безпосередньо вплинуло на вартість пального, а отже - і на логістику товарів. Найбільше це відчувається у продуктах, які перевозяться на великі відстані.

- каже Іван Ус.

Ще одним фактором є послаблення національної валюти, каже експерт. Через це дорожчає імпорт, а разом із ним і продукція, яка залежить від іноземних складових. Навіть незначні коливання курсу можуть впливати на кінцеву ціну для споживача.

Зараз відбувається просідання національної грошової одиниці. Тобто одиниця імпорту стає дорожчою. Якщо щось коштувало 10 доларів при курсі 43, то це було 430 гривень, а зараз вже 440. Тобто вже ось, будь ласка, 10 гривень в ціні додалось суто через фактор здешевшення національної валюти. І плюс, якщо це ще й загальносвітова тенденція зростання цін, то це додатково підштовхує вартість угору

- наголошує кандидат економічних наук

Попри те, що більшість продуктів великоднього кошика є українського виробництва, вони також дорожчають. Економіст пояснює, що це  пов’язано як із загальною ринковою тенденцією, так і з бажанням продавців збільшити прибуток. Крім того, і виробництво, також, часто залежить від імпортних ресурсів.

Яйця, молочка, м’ясо, цукор – це внутрішня продукція. Але є інший фактор: загальна тенденція зростання цін підштовхує і реалізаторів. Вони говорять: "Всі ж збільшили ціни, давайте і ми збільшимо". Тобто щоб більше заробити. Ця мотивація нікуди не ділась і це також впливає на зростання великоднього кошика

- каже Іван Ус.

Окремо експерт звернув увагу на різке подорожчання яєць. Іван Ус пояснив, що річ у тім,  що хоч це і український продукт, але його собівартість залежить від імпортних складових, зокрема, кормів і обладнання, і саме це частково пояснює суттєве зростання ціни на цей продукт..

Здавалося б, яйця - це наш продукт. Але комбікорми, які використовуються, - закордонні. Обладнання - також закордонне. Також, якщо валюта просідає, то і це впливає на вартість виробництва. І як наслідок – зростає ціна самого продукту

- пояснює головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

На ситуацію також впливає загальний стан економіки та торгівлі, пояснює експерт. В Україні фіксується значне від’ємне сальдо - це коли імпорт перевищує експорт. Економіст зазначає, що і це створює додатковий тиск на гривню та ціни.

Коли ви більше купуєте, ніж продаєте, у вас від’ємне сальдо. В Україні воно рекордне – мінус 8,2 мільярда доларів за два місяці. Це дуже суттєве просідання і це впливає на курс. У бюджеті закладений середній курс 45,7 гривні за долар, і цілком можливо, що він може навіть до 46 доходити

- підкреслює Іван Ус.

Крім того, перед Великоднем ціни традиційно можуть ще зрости, бо є підвищений попит і очікування продавців отримати більший прибуток. Водночас, Іван Ус стверджує, що  після свят можливе зниження вартості продуктів.

З досвіду життя, думаю, що ще буде зростання. Ближче до Великодня підприємці розуміють, що буде великий попит, і можуть підняти ціни. Після Великодня ціни підуть вниз, тому що попит спадає. Якщо не продадуть продукцію, це будуть їхні втрати

- наголошує кандидат економічних наук.

Таким чином, подорожчання великоднього кошика має комплексні причини. Вплив мають як глобальні економічні фактори, так і внутрішні ринкові процеси та сезонний попит.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономіка
Державний бюджет
Енергетика
Україна