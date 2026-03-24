Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины

В Украине второй год подряд растет стоимость пасхальной корзины. Подробнее о том, чего ожидать от цен в дальнейшем и с чем связан такой "скачок" цен на продукты, рассказал журналистке УНН кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Что больше всего подорожало

Согласно исследованию Национального научного центра "Институт аграрной экономики", основной рост цен пришелся на ключевые продукты праздничного стола. В частности, домашняя паска подорожала до 266,89 грн за килограмм, что на 14,6% больше, чем в 2025 году.

Это связано с ростом стоимости ингредиентов: яйца подорожали на 19,3%, масло - на 6,8%, молоко - на 49,6%, мука - на 38,6%, дрожжи - на 12,8%, изюм - на 14,1%. В то же время, сахар подешевел на 18%, но это не компенсировало общего подорожания.

Самой дорогой частью корзины остаются, конечно же, мясные продукты. Пол килограмма домашней колбасы сейчас стоит около 287,5 грн (+35,3% за год), буженина - 353 грн (+16,5%), тогда как сало почти не изменилось в цене - примерно 123 грн за 0,5 кг.

Сколько стоят другие продукты

По информации ННЦ "Институт аграрной экономики", молочная продукция также подорожала. Пол килограмма твердого сыра стоит около 298 грн, сливочного масла – 292 грн, мягкого сыра – 157,5 грн. Больше всего вырос в цене именно мягкий сыр – на 31,3%.

Другие составляющие корзины имеют меньшее влияние на общую сумму. Хрен стоит около 31 грн за 200 г, соль – 6-7 грн.

А если добавить в корзину овощи, фрукты и вино, ее стоимость вырастет до 2347,94 грн, что на 16,8% больше, чем в прошлом году. В частности, помидоры подорожали до 187-278 грн за килограмм, огурцы - до 175-275 грн, а яблоки - примерно 25 грн за пол килограмма. Кроме того, бутылка кагора, сейчас, стоит около 189 грн.

Почему растут цены на продукты и другие товары

Кандидат экономических наук Иван Ус считает, что рост мировых цен на нефть стал одним из ключевых драйверов подорожания различных товаров в Украине. Это непосредственно повлияло на стоимость топлива, а значит - и на логистику товаров. Больше всего это ощущается в продуктах, которые перевозятся на большие расстояния.

Еще одним фактором является ослабление национальной валюты, говорит эксперт. Из-за этого дорожает импорт, а вместе с ним и продукция, которая зависит от иностранных составляющих. Даже незначительные колебания курса могут влиять на конечную цену для потребителя.

Сейчас происходит проседание национальной денежной единицы. То есть единица импорта становится дороже. Если что-то стоило 10 долларов при курсе 43, то это было 430 гривен, а сейчас уже 440. То есть уже вот, пожалуйста, 10 гривен в цене добавилось сугубо из-за фактора удешевления национальной валюты. И плюс, если это еще и общемировая тенденция роста цен, то это дополнительно подталкивает стоимость вверх - подчеркивает кандидат экономических наук

Несмотря на то, что большинство продуктов пасхальной корзины являются украинского производства, они также дорожают. Экономист объясняет, что это связано как с общей рыночной тенденцией, так и с желанием продавцов увеличить прибыль. Кроме того, и производство, также, часто зависит от импортных ресурсов.

Яйца, молочка, мясо, сахар – это внутренняя продукция. Но есть другой фактор: общая тенденция роста цен подталкивает и реализаторов. Они говорят: "Все же увеличили цены, давайте и мы увеличим". То есть чтобы больше заработать. Эта мотивация никуда не делась и это также влияет на рост пасхальной корзины - говорит Иван Ус.

Отдельно эксперт обратил внимание на резкое подорожание яиц. Иван Ус объяснил, что дело в том, что хоть это и украинский продукт, но его себестоимость зависит от импортных составляющих, в частности, кормов и оборудования, и именно это частично объясняет существенный рост цены на этот продукт.

Казалось бы, яйца - это наш продукт. Но комбикорма, которые используются, - заграничные. Оборудование - также заграничное. Также, если валюта проседает, то и это влияет на стоимость производства. И как следствие – растет цена самого продукта - объясняет главный консультант Национального института стратегических исследований.

На ситуацию также влияет общее состояние экономики и торговли, объясняет эксперт. В Украине фиксируется значительное отрицательное сальдо - это когда импорт превышает экспорт. Экономист отмечает, что и это создает дополнительное давление на гривну и цены.

Когда вы больше покупаете, чем продаете, у вас отрицательное сальдо. В Украине оно рекордное – минус 8,2 миллиарда долларов за два месяца. Это очень существенное проседание и это влияет на курс. В бюджете заложен средний курс 45,7 гривны за доллар, и вполне возможно, что он может даже до 46 доходить - подчеркивает Иван Ус.

Кроме того, перед Пасхой цены традиционно могут еще вырасти, потому что есть повышенный спрос и ожидание продавцов получить большую прибыль. В то же время, Иван Ус утверждает, что после праздников возможно снижение стоимости продуктов.

По опыту жизни, думаю, что еще будет рост. Ближе к Пасхе предприниматели понимают, что будет большой спрос, и могут поднять цены. После Пасхи цены пойдут вниз, потому что спрос спадает. Если не продадут продукцию, это будут их потери - подчеркивает кандидат экономических наук.

Таким образом, подорожание пасхальной корзины имеет комплексные причины. Влияние оказывают как глобальные экономические факторы, так и внутренние рыночные процессы и сезонный спрос.