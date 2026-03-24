У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні

У Молдові різко загострилася ситуація в енергетичному секторі після пошкодження ключової лінії електропередач, внаслідок ударів росії по Україні. Уряд вже погодив введення надзвичайного стану, а влада не виключає віялових відключень електроенергії, передає УНН.

Проблеми виникли 23 березня після нічних атак по енергетичній інфраструктурі України, які призвели до відключення лінії електропередачі Ісакча – Вулканешти. Саме через неї Молдова отримувала значну частину електроенергії з Румунії.

За даними УНН, у столиці Кишиневі наразі відключень світла не зафіксовано, однак загальна ситуація в енергосистемі залишається напруженою.

Ключова лінія відключена, система працює на межі

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну підтвердив, що саме удари по Україні спричинили критичні перебої в енергопостачанні країни.

Він наголосив, що основна лінія електропередач, яка забезпечувала імпорт електроенергії, вийшла з ладу.

Нічні удари росії по Україні призвели до відключення основної лінії електропередач, яка забезпечує Молдову електроенергією – Вулканешти – Ісакча. Було задіяно чотири лінії міжз’єднання з Румунією, однак ситуація залишається складною – заявив Мунтяну.

Фактично, країна була змушена оперативно перейти на альтернативні маршрути постачання електроенергії, однак вони не гарантують стабільності.

Надзвичайний стан і ризик відключень

На тлі кризи уряд Молдови погодив введення надзвичайного стану в енергетиці строком на 60 днів. Остаточне рішення має затвердити парламент під час позачергового засідання.

За словами прем’єр-міністра, це рішення не є проявом паніки, а необхідним кроком для швидкого реагування.

Це не міра паніки, а міра відповідальності. Це необхідний крок, щоб діяти швидко, скоординовано і в інтересах людей – підкреслив він.

Мунтяну також допустив, що у разі подальшого погіршення ситуації в країні можуть запровадити графіки відключення світла.

Введення надзвичайного стану дозволить нам діяти швидше: мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру і, за необхідності, застосувати додаткові заходи для пом’якшення наслідків кризи – додав глава уряду Молдови.

Розірваний енергозв’язок з Європою

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що удари по енергетичній інфраструктурі України мають прямі наслідки для всієї регіональної безпеки.

За її словами, саме ці атаки фактично розірвали ключовий енергетичний зв’язок Молдови з Європою.

Удари росії по цивільній енергетичній інфраструктурі в Україні – це воєнний злочин і атака на всіх нас. Нічні удари розірвали ключовий енергетичний зв’язок Молдови з Європою – наголосила Санду.

Вона додала, що поблизу пошкоджених об’єктів були виявлені уламки збитих дронів, що ускладнює ремонтні роботи і потребує додаткового розмінування.

Що буде далі

Наразі Молдова працює через альтернативні канали постачання електроенергії, однак стабільність системи залишається під питанням. Влада готується до різних сценаріїв – від стабілізації ситуації до введення віялових відключень.

Ключовим фактором залишається безпекова ситуація в Україні, адже саме через її енергосистему проходять важливі маршрути постачання електроенергії для регіону.

