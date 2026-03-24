Уряд Молдови підтримав запровадження режиму НП в енергетиці на 60 днів

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Уряд Молдови схвалив режим НС на 60 днів через загрозу енергобезпеці та відключення ЛЕП. Причиною стали російські удари по українській інфраструктурі.

Уряд Молдови підтримав запровадження режиму НП в енергетиці на 60 днів

Уряд Молдови схвалив запровадження режиму надзвичайного стану в енергетичному секторі терміном на 60 днів, починаючи з 25 березня, передає УНН із посиланням на NewsMaker.

Деталі

За даними ЗМІ, рішення отримало одностайну підтримку. Документ буде подано на розгляд та затвердження до парламенту. Прем'єр-міністр Олександр Мунтяну заявив, що Республіка Молдова стикається з реальними загрозами енергетичній безпеці, і ланцюгові відключення залишаються можливими після ударів безпілотників по цивільній інфраструктурі України, які призвели до відключення основної лінії електропередачі Ісакча-Вулкенешть.

Удари росії по цивільній енергетичній інфраструктурі України – це військовий злочин та напад на всіх нас тут, у Республіці Молдова. Минулої ночі ми зазнали нової атаки. Чотири лінії електропередачі з Румунією активовано, але ситуація залишається складною. Ланцюгові відключення залишаються можливими, і, на жаль, ми не можемо виключити ризик нових атак на нашу інфраструктуру. Таким чином ми маємо реальні ризики для енергетичної безпеки країни. Наслідки дій російської федерації більше не можна ігнорувати 

- сказав чиновник.

За словами прем'єра Молдови, за останні два тижні країна постраждала від двох ударів, перший із яких безпосередньо пов'язаний із забрудненням річки Дністер внаслідок атаки російської федерації на Новодністровську гідроелектростанцію.

Наслідки є конкретними. Декілька районів на півночі залишилися без питної води. Життя людей постраждало безпосередньо, від повсякденного споживання до гігієни та функціонування установ. Ми оперативно відреагували на цю атаку за підтримки наших партнерів із ЄС і, звичайно, наших братів у Румунії. Ми не усунули всі ризики, пов'язані з цією атакою. На жаль, розливи продовжуються, але ми значно зменшили негативні наслідки 

— також заявив Мунтяну.

Окремо події в інших регіонах, включаючи регіон Перської затоки, також торкнулися Республіки Молдова.

У відповідь на ситуацію, що склалася, прем'єр-міністр Молдови запропонував оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі на 60 днів, зазначивши, що рішення буде подано парламенту після схвалення уряду.

Це момент мобілізації та консолідації. Держава має бути присутньою, ефективною, твердою, і ми запропонуємо рішення. Ми подолаємо цю кризу із впевненістю та гідністю 

- додав голова виконавчої влади.

Прем'єр Молдови також звернувся до інституцій та населення.

Я прошу всі інституції діяти негайно. Я прошу нас вийти з нашої звичайної рутини та перейти до режиму втручання. Для громадян послання зрозуміле. Ми використовуємо наявні ресурси. Вода, енергія, споживання – кожне рішення має значення. Це не є політичним моментом. Це момент мобілізації та консолідації 

- зазначив Мунтяну.

Міністр енергетики Дорін Юнгієту взяв участь у онлайн-нараді. Прем'єр-міністр заявив, що чекає від нього звіт.

Видання зауважує, що Олександра Мунтяну очікують в парламенті Молдови о 17:00. Прем'єр Молдови попросить депутатів проголосувати за запровадження надзвичайного стану.

Нагадаємо

Після атак на енергетичну інфраструктуру на півдні України було відключено лінію електропередачі Ісакча-Вулкенешть, що з'єднує енергетичні системи Республіки Молдова та Румунії. Про відключення було оголошено у Кишиневі 23 березня близько 23:00. Для підтримки електропостачання Республіки Молдова компанія Moldelectrica у координації з операторами передавальних систем у Румунії та Україні ввела в експлуатацію альтернативні маршрути електропостачання.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Європейський Союз
Румунія
Україна
Молдова