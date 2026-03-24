Молдова на межі НС в енергетиці через відключення лінії електропередачі після обстрілу інфраструктури України

Ексклюзив
18:45 • 938 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:26 • 2160 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38 • 6828 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
16:18 • 13043 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
15:46 • 20356 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
14:45 • 21527 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
14:12 • 24181 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Ексклюзив
13:42 • 40003 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37151 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 19394 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 41119 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 64764 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 41718 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 55889 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37716 перегляди
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 942 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19215 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 40003 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37151 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56024 перегляди
Молдова на межі НС в енергетиці через відключення лінії електропередачі після обстрілу інфраструктури України

Київ • УНН

 • 3750 перегляди

Прем'єр Мунтяну пропонує режим НП на 60 днів через пошкодження лінії електропередачі. На місці аварії знайшли дрони, триває розмінування території.

Молдова на межі НС в енергетиці через відключення лінії електропередачі після обстрілу інфраструктури України

Прем'єр-міністр Молдови Александр Мунтяну скликав засідання уряду, щоб розглянути пропозицію запровадити режим надзвичайного стану в енергетиці у країні на 60 днів через відключення ЛЕП Ісакча-Вулканешти, пише УНН з посиланням на NewsMaker.

Деталі

За словами Мунтяну, уряд збереться на засідання у вівторок, а потім вирушить до парламенту, щоб переконати депутатів затвердити на 60 днів режим НП.

"Нічні удари призвели до відключення основної лінії електропередачі, яка забезпечує Молдову електроенергією - лінії Вулканешти-Ісакча. Було задіяно чотири лінії міжз'єднання з Румунією, проте ситуація залишається складною. росія несе за це одноосібну відповідальність. Уряд повинен діяти оперативно та відповідально. Тому сьогодні о 13:00 я скликав засідання уряду, і ми запропонуємо запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі на 60 днів", - зазначив Мунтяну.

"Це не панічний захід, а відповідальний крок. Це необхідний захід, що дозволяє діяти швидко, скоординовано та в інтересах людей. (…) Введення надзвичайного стану дозволить нам діяти швидше: мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру і, за необхідності, застосувати додаткові заходи для пом'якшення наслідків кризи", - заявив прем'єр Молдови 24 березня на своїй сторінці у Facebook.

Як пише видання з посиланням на Національний центр управління кризами країни, "у безпосередній близькості від пошкодженої інфраструктури ЛЕП було виявлено дрони, що впали, що потребує обмеження доступу для технічних команд і проведення робіт з розмінування для безпечного виконання необхідних робіт".

Уточнюється, що "паралельно команди операторів систем передачі Молдови, Румунії та України проводять узгоджені технічні перевірки".

Точну тривалість робіт буде визначено після завершення розмінування на місці.

У цей період жителів країни закликали споживати електроенергію відповідально.

Доповнення

Увечері 23 березня відключилася транскордонна лінія електропередач Ісакча-Вулканешти, яка з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії. За інформацією Центру управління кризами країни, ЛЕП може бути пошкоджена внаслідок обстрілу інфраструктури України. Наразі задіяні альтернативні маршрути електропостачання, включаючи чотири лінії електропередачі на 110 кВ між Румунією та Молдовою.

 Наприкінці січня відключення лінії електропередачі Ісаакча-Вулканешти призвело до часткового блекауту у Молдові. Тоді більшість населених пунктів країни залишилися без електрики через збій у мережі. У Кишиневі зупинилися тролейбуси, не працювали світлофори, десятки людей опинилися заблокованими в ліфтах.

У Молдові повідомили про відключення лінії електропередачі через атаки на енергосистему півдня України23.03.26, 23:28 • 6078 переглядiв

Юлія Шрамко

