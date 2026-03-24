Молдова на межі НС в енергетиці через відключення лінії електропередачі після обстрілу інфраструктури України
Київ • УНН
Прем'єр Мунтяну пропонує режим НП на 60 днів через пошкодження лінії електропередачі. На місці аварії знайшли дрони, триває розмінування території.
Прем'єр-міністр Молдови Александр Мунтяну скликав засідання уряду, щоб розглянути пропозицію запровадити режим надзвичайного стану в енергетиці у країні на 60 днів через відключення ЛЕП Ісакча-Вулканешти, пише УНН з посиланням на NewsMaker.
Деталі
За словами Мунтяну, уряд збереться на засідання у вівторок, а потім вирушить до парламенту, щоб переконати депутатів затвердити на 60 днів режим НП.
"Нічні удари призвели до відключення основної лінії електропередачі, яка забезпечує Молдову електроенергією - лінії Вулканешти-Ісакча. Було задіяно чотири лінії міжз'єднання з Румунією, проте ситуація залишається складною. росія несе за це одноосібну відповідальність. Уряд повинен діяти оперативно та відповідально. Тому сьогодні о 13:00 я скликав засідання уряду, і ми запропонуємо запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі на 60 днів", - зазначив Мунтяну.
"Це не панічний захід, а відповідальний крок. Це необхідний захід, що дозволяє діяти швидко, скоординовано та в інтересах людей. (…) Введення надзвичайного стану дозволить нам діяти швидше: мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру і, за необхідності, застосувати додаткові заходи для пом'якшення наслідків кризи", - заявив прем'єр Молдови 24 березня на своїй сторінці у Facebook.
Як пише видання з посиланням на Національний центр управління кризами країни, "у безпосередній близькості від пошкодженої інфраструктури ЛЕП було виявлено дрони, що впали, що потребує обмеження доступу для технічних команд і проведення робіт з розмінування для безпечного виконання необхідних робіт".
Уточнюється, що "паралельно команди операторів систем передачі Молдови, Румунії та України проводять узгоджені технічні перевірки".
Точну тривалість робіт буде визначено після завершення розмінування на місці.
У цей період жителів країни закликали споживати електроенергію відповідально.
Доповнення
Увечері 23 березня відключилася транскордонна лінія електропередач Ісакча-Вулканешти, яка з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії. За інформацією Центру управління кризами країни, ЛЕП може бути пошкоджена внаслідок обстрілу інфраструктури України. Наразі задіяні альтернативні маршрути електропостачання, включаючи чотири лінії електропередачі на 110 кВ між Румунією та Молдовою.
Наприкінці січня відключення лінії електропередачі Ісаакча-Вулканешти призвело до часткового блекауту у Молдові. Тоді більшість населених пунктів країни залишилися без електрики через збій у мережі. У Кишиневі зупинилися тролейбуси, не працювали світлофори, десятки людей опинилися заблокованими в ліфтах.
