У Молдові повідомили про відключення лінії електропередачі через атаки на енергосистему півдня України
Київ • УНН
Через атаки на українську енергосистему відключилася лінія Ісакча – Вулканешти. Фахівці трьох операторів проводять технічні перевірки обладнання.
Міністерство енергетики Молдови заявило про відключення лінії електропередачі Ісакча – Вулканешти. Причиною названо нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру на півдні України. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.
Деталі
За даними відомства, на цей момент лінія електропередачі залишається відключеною. Три оператори систем передачі вже розпочали координацію технічних перевірок.
Бригади трьох операторів систем передачі координують на оперативному рівні необхідні технічні перевірки
У відомстві зазначили, що додаткова інформація з’явиться після завершення польових перевірок. За попередніми оцінками, це може зайняти кілька годин.
Ми повернемося з оновленнями та додатковою інформацією після завершення перевірок технічними командами
Частина жителів Одещини залишилися без світла через атаку рф23.03.26, 22:54 • 2630 переглядiв