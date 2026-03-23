Частина жителів Одещини залишилися без світла через атаку рф
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу знеструмлено Пересипський район Одеси та частину області. Енергетики почнуть ремонтні роботи після завершення повітряної тривоги.
Через атаку рф без світла залишилась частина Одеського району та один з районів Одеси, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
У компанії додали, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після завершення повітряної тривоги.
