Частина жителів Одещини залишилися без світла через атаку рф

Через атаку рф без світла залишилась частина Одеського району та один з районів Одеси, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Без електропостачання частина Одеського району області, зокрема Пересипський район Одеси - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після завершення повітряної тривоги.

росія вдарила по зупинці у Одеському районі, постраждало двоє людей - ОВА