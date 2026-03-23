Часть жителей Одесской области остались без света из-за атаки рф
Киев • УНН
В результате обстрела обесточены Пересыпский район Одессы и часть области. Энергетики начнут ремонтные работы после завершения воздушной тревоги.
Из-за атаки рф без света осталась часть Одесского района и один из районов Одессы, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Без электроснабжения часть Одесского района области, в частности Пересыпский район Одессы
В компании добавили, что энергетики начнут восстановительные работы сразу после завершения воздушной тревоги.
