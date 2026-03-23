В Молдове сообщили об отключении линии электропередачи из-за атак на энергосистему юга Украины
Киев • УНН
Из-за атак на украинскую энергосистему отключилась линия Исакча – Вулканешты. Специалисты трех операторов проводят технические проверки оборудования.
Министерство энергетики Молдовы заявило об отключении линии электропередачи Исакча – Вулканешты. Причиной названы недавние атаки на энергетическую инфраструктуру на юге Украины. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Подробности
По данным ведомства, на данный момент линия электропередачи остается отключенной. Три оператора систем передачи уже начали координацию технических проверок.
Бригады трех операторов систем передачи координируют на оперативном уровне необходимые технические проверки
В ведомстве отметили, что дополнительная информация появится после завершения полевых проверок. По предварительным оценкам, это может занять несколько часов.
Мы вернемся с обновлениями и дополнительной информацией после завершения проверок техническими командами
