Молдова на грани ЧС в энергетике из-за отключения линии электропередачи после обстрела инфраструктуры Украины
Киев • УНН
Премьер Мунтяну предлагает режим ЧП на 60 дней из-за повреждения линии электропередачи. На месте аварии нашли дроны, продолжается разминирование территории.
Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну созвал заседание правительства, чтобы рассмотреть предложение ввести режим чрезвычайного положения в энергетике в стране на 60 дней из-за отключения ЛЭП Исакча-Вулканешты, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.
Детали
По словам Мунтяну, правительство соберется на заседание во вторник, а затем отправится в парламент, чтобы убедить депутатов утвердить на 60 дней режим ЧП.
"Ночные удары привели к отключению основной линии электропередачи, которая обеспечивает Молдову электроэнергией - линии Вулканешты-Исакча. Были задействованы четыре линии межсоединения с Румынией, однако ситуация остается сложной. Россия несет за это единоличную ответственность. Правительство должно действовать оперативно и ответственно. Поэтому сегодня в 13:00 я созвал заседание правительства, и мы предложим ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 60 дней", - отметил Мунтяну.
"Это не паническая мера, а ответственный шаг. Это необходимая мера, позволяющая действовать быстро, скоординированно и в интересах людей. (…) Введение чрезвычайного положения позволит нам действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и, при необходимости, применить дополнительные меры для смягчения последствий кризиса", - заявил премьер Молдовы 24 марта на своей странице в Facebook.
Как пишет издание со ссылкой на Национальный центр управления кризисами страны, "в непосредственной близости от поврежденной инфраструктуры ЛЭП были обнаружены упавшие дроны, что требует ограничения доступа для технических команд и проведения работ по разминированию для безопасного выполнения необходимых работ".
Уточняется, что "параллельно команды операторов систем передачи Молдовы, Румынии и Украины проводят согласованные технические проверки".
Точная продолжительность работ будет определена после завершения разминирования на месте.
В этот период жителей страны призвали потреблять электроэнергию ответственно.
Дополнение
Вечером 23 марта отключилась трансграничная линия электропередач Исакча-Вулканешты, которая соединяет энергосистемы Молдовы и Румынии. По информации Центра управления кризисами страны, ЛЭП может быть повреждена в результате обстрела инфраструктуры Украины. В настоящее время задействованы альтернативные маршруты электроснабжения, включая четыре линии электропередачи на 110 кВ между Румынией и Молдовой.
В конце января отключение линии электропередачи Исаакча-Вулканешты привело к частичному блэкауту в Молдове. Тогда большинство населенных пунктов страны остались без электричества из-за сбоя в сети. В Кишиневе остановились троллейбусы, не работали светофоры, десятки людей оказались заблокированными в лифтах.
