Правительство Молдовы поддержало введение режима ЧП в энергетике на 60 дней
Киев • УНН
Правительство Молдовы одобрило режим ЧС на 60 дней из-за угрозы энергобезопасности и отключения ЛЭП. Причиной стали российские удары по украинской инфраструктуре.
Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на 60 дней, начиная с 25 марта, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.
Детали
По данным СМИ, решение получило единогласную поддержку. Документ будет подан на рассмотрение и утверждение в парламент. Премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что Республика Молдова сталкивается с реальными угрозами энергетической безопасности, и цепные отключения остаются возможными после ударов беспилотников по гражданской инфраструктуре Украины, которые привели к отключению основной линии электропередачи Исакча-Вулкэнешть.
Удары россии по гражданской энергетической инфраструктуре Украины – это военное преступление и нападение на всех нас здесь, в Республике Молдова. Прошлой ночью мы подверглись новой атаке. Четыре линии электропередачи с Румынией активированы, но ситуация остается сложной. Цепные отключения остаются возможными, и, к сожалению, мы не можем исключить риск новых атак на нашу инфраструктуру. Таким образом, мы имеем реальные риски для энергетической безопасности страны. Последствия действий российской федерации больше нельзя игнорировать
По словам премьера Молдовы, за последние две недели страна пострадала от двух ударов, первый из которых непосредственно связан с загрязнением реки Днестр в результате атаки российской федерации на Новоднестровскую гидроэлектростанцию.
Последствия конкретны. Несколько районов на севере остались без питьевой воды. Жизнь людей пострадала непосредственно, от повседневного потребления до гигиены и функционирования учреждений. Мы оперативно отреагировали на эту атаку при поддержке наших партнеров из ЕС и, конечно, наших братьев в Румынии. Мы не устранили все риски, связанные с этой атакой. К сожалению, разливы продолжаются, но мы значительно уменьшили негативные последствия
Отдельно события в других регионах, включая регион Персидского залива, также затронули Республику Молдова.
В ответ на сложившуюся ситуацию премьер-министр Молдовы предложил объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 60 дней, отметив, что решение будет подано парламенту после одобрения правительства.
Это момент мобилизации и консолидации. Государство должно быть присутствующим, эффективным, твердым, и мы предложим решения. Мы преодолеем этот кризис с уверенностью и достоинством
Премьер Молдовы также обратился к институтам и населению.
Я прошу все институты действовать немедленно. Я прошу нас выйти из нашей обычной рутины и перейти в режим вмешательства. Для граждан послание понятно. Мы используем имеющиеся ресурсы. Вода, энергия, потребление – каждое решение имеет значение. Это не политический момент. Это момент мобилизации и консолидации
Министр энергетики Дорин Юнгиету принял участие в онлайн-совещании. Премьер-министр заявил, что ждет от него отчет.
Издание отмечает, что Александра Мунтяну ожидают в парламенте Молдовы в 17:00. Премьер Молдовы попросит депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения.
Напомним
После атак на энергетическую инфраструктуру на юге Украины была отключена линия электропередачи Исакча-Вулкэнешть, соединяющая энергетические системы Республики Молдова и Румынии. Об отключении было объявлено в Кишиневе 23 марта около 23:00. Для поддержания электроснабжения Республики Молдова компания Moldelectrica в координации с операторами передающих систем в Румынии и Украине ввела в эксплуатацию альтернативные маршруты электроснабжения.