Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
23 марта, 19:55
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Правительство Молдовы поддержало введение режима ЧП в энергетике на 60 дней

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Правительство Молдовы одобрило режим ЧС на 60 дней из-за угрозы энергобезопасности и отключения ЛЭП. Причиной стали российские удары по украинской инфраструктуре.

Правительство Молдовы поддержало введение режима ЧП в энергетике на 60 дней

Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на 60 дней, начиная с 25 марта, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

По данным СМИ, решение получило единогласную поддержку. Документ будет подан на рассмотрение и утверждение в парламент. Премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что Республика Молдова сталкивается с реальными угрозами энергетической безопасности, и цепные отключения остаются возможными после ударов беспилотников по гражданской инфраструктуре Украины, которые привели к отключению основной линии электропередачи Исакча-Вулкэнешть.

Удары россии по гражданской энергетической инфраструктуре Украины – это военное преступление и нападение на всех нас здесь, в Республике Молдова. Прошлой ночью мы подверглись новой атаке. Четыре линии электропередачи с Румынией активированы, но ситуация остается сложной. Цепные отключения остаются возможными, и, к сожалению, мы не можем исключить риск новых атак на нашу инфраструктуру. Таким образом, мы имеем реальные риски для энергетической безопасности страны. Последствия действий российской федерации больше нельзя игнорировать

- сказал чиновник.

По словам премьера Молдовы, за последние две недели страна пострадала от двух ударов, первый из которых непосредственно связан с загрязнением реки Днестр в результате атаки российской федерации на Новоднестровскую гидроэлектростанцию.

Последствия конкретны. Несколько районов на севере остались без питьевой воды. Жизнь людей пострадала непосредственно, от повседневного потребления до гигиены и функционирования учреждений. Мы оперативно отреагировали на эту атаку при поддержке наших партнеров из ЕС и, конечно, наших братьев в Румынии. Мы не устранили все риски, связанные с этой атакой. К сожалению, разливы продолжаются, но мы значительно уменьшили негативные последствия

— также заявил Мунтяну.

Отдельно события в других регионах, включая регион Персидского залива, также затронули Республику Молдова.

В ответ на сложившуюся ситуацию премьер-министр Молдовы предложил объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 60 дней, отметив, что решение будет подано парламенту после одобрения правительства.

Это момент мобилизации и консолидации. Государство должно быть присутствующим, эффективным, твердым, и мы предложим решения. Мы преодолеем этот кризис с уверенностью и достоинством

- добавил глава исполнительной власти.

Премьер Молдовы также обратился к институтам и населению.

Я прошу все институты действовать немедленно. Я прошу нас выйти из нашей обычной рутины и перейти в режим вмешательства. Для граждан послание понятно. Мы используем имеющиеся ресурсы. Вода, энергия, потребление – каждое решение имеет значение. Это не политический момент. Это момент мобилизации и консолидации

- отметил Мунтяну.

Министр энергетики Дорин Юнгиету принял участие в онлайн-совещании. Премьер-министр заявил, что ждет от него отчет.

Издание отмечает, что Александра Мунтяну ожидают в парламенте Молдовы в 17:00. Премьер Молдовы попросит депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения.

Напомним

После атак на энергетическую инфраструктуру на юге Украины была отключена линия электропередачи Исакча-Вулкэнешть, соединяющая энергетические системы Республики Молдова и Румынии. Об отключении было объявлено в Кишиневе 23 марта около 23:00. Для поддержания электроснабжения Республики Молдова компания Moldelectrica в координации с операторами передающих систем в Румынии и Украине ввела в эксплуатацию альтернативные маршруты электроснабжения.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Европейский Союз
Румыния
Украина
Молдова