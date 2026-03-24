В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране

Киев • УНН

 • 13992 просмотра

Из-за повреждения линии Исакча – Вулканешты в Молдове хотят ввести режим ЧП на 60 дней. Власти предупреждают о возможных веерных отключениях света.

В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране

В Молдове резко обострилась ситуация в энергетическом секторе после повреждения ключевой линии электропередач в результате ударов россии по Украине. Правительство уже согласовало введение чрезвычайного положения, а власти не исключают веерных отключений электроэнергии, передает УНН.

Проблемы возникли 23 марта после ночных атак по энергетической инфраструктуре Украины, которые привели к отключению линии электропередачи Исакча – Вулканешты. Именно через нее Молдова получала значительную часть электроэнергии из Румынии.

По данным УНН, в столице Кишиневе пока отключений света не зафиксировано, однако общая ситуация в энергосистеме остается напряженной.

Ключевая линия отключена, система работает на пределе

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну подтвердил, что именно удары по Украине вызвали критические перебои в энергоснабжении страны.

Он подчеркнул, что основная линия электропередач, которая обеспечивала импорт электроэнергии, вышла из строя.

Ночные удары россии по Украине привели к отключению основной линии электропередач, которая обеспечивает Молдову электроэнергией – Вулканешты – Исакча. Было задействовано четыре линии межсоединения с Румынией, однако ситуация остается сложной 

– заявил Мунтяну.

Фактически, страна была вынуждена оперативно перейти на альтернативные маршруты поставки электроэнергии, однако они не гарантируют стабильности.

Чрезвычайное положение и риск отключений

На фоне кризиса правительство Молдовы согласовало введение чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней. Окончательное решение должен утвердить парламент во время внеочередного заседания.

По словам премьер-министра, это решение не является проявлением паники, а необходимым шагом для быстрого реагирования.

Это не мера паники, а мера ответственности. Это необходимый шаг, чтобы действовать быстро, скоординировано и в интересах людей 

– подчеркнул он.

Мунтяну также допустил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации в стране могут ввести графики отключения света.

Введение чрезвычайного положения позволит нам действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и, при необходимости, применить дополнительные меры для смягчения последствий кризиса 

– добавил глава правительства Молдовы.

Разорванная энергосвязь с Европой

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что удары по энергетической инфраструктуре Украины имеют прямые последствия для всей региональной безопасности.

По ее словам, именно эти атаки фактически разорвали ключевую энергетическую связь Молдовы с Европой.

Удары россии по гражданской энергетической инфраструктуре в Украине – это военное преступление и атака на всех нас. Ночные удары разорвали ключевую энергетическую связь Молдовы с Европой 

– подчеркнула Санду.

Она добавила, что вблизи поврежденных объектов были обнаружены обломки сбитых дронов, что затрудняет ремонтные работы и требует дополнительного разминирования.

Что будет дальше 

Сейчас Молдова работает через альтернативные каналы поставки электроэнергии, однако стабильность системы остается под вопросом. Власти готовятся к различным сценариям – от стабилизации ситуации до введения веерных отключений.

Ключевым фактором остается ситуация с безопасностью в Украине, ведь именно через ее энергосистему проходят важные маршруты поставки электроэнергии для региона.

Напомним 

В Молдове сообщили об отключении линии электропередачи из-за атак на энергосистему юга Украины.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Кишинёв
Майя Санду
Румыния
Украина
Молдова