Військовий облік 17-річних у 2026 році: терміни та способи реєстрації
Київ • УНН
Юнаки мають стати на облік до 31 липня 2026 року через ТЦК або Резерв+. Звільняються від обов'язку лише особи у в'язницях або на лікуванні.
Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня. Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні пройти взяття на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня 2026 року. Зробити це можна двома способами:
- особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання;
- пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок "Резерв+".
Не підлягають взяттю на облік особи, які відбувають покарання або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру
Вказується, що поважними причинами для несвоєчасної постановки на облік можуть бути:
- захворювання;
- обставини стихійного характеру;
- перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;
- інші обставини, які унеможливили проходження ідентифікації або особисту явку до ТЦК та СП.
Нагадаємо
Стати на військовий облік без особистого візиту до ТЦК та проходження медоглядів тепер можна онлайн - через застосунок "Резерв+".
