Військовий облік 17-річних у 2026 році: терміни та способи реєстрації

Київ • УНН

 • 2468 перегляди

Юнаки мають стати на облік до 31 липня 2026 року через ТЦК або Резерв+. Звільняються від обов'язку лише особи у в'язницях або на лікуванні.

Військовий облік 17-річних у 2026 році: терміни та способи реєстрації

Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня. Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні пройти взяття на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня 2026 року. Зробити це можна двома способами:

  • особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання;
    • пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок "Резерв+".

      Не підлягають взяттю на облік особи, які відбувають покарання або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру

      - йдеться у повідомленні.

      Вказується, що поважними причинами для несвоєчасної постановки на облік можуть бути:

      • захворювання;
        • обставини стихійного характеру;
          • перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;
            • інші обставини, які унеможливили проходження ідентифікації або особисту явку до ТЦК та СП.

              Нагадаємо

              Стати на військовий облік без особистого візиту до ТЦК та проходження медоглядів тепер можна онлайн - через застосунок "Резерв+".

              Резерв+ запускає електронну чергу для військовозобов’язаних і резервістів до ТЦК та СП09.03.26, 19:32 • 4147 переглядiв

              Вадим Хлюдзинський

              СуспільствоВійна в Україні
              Мобілізація
              Воєнний стан
              Війна в Україні
              ТЦК та СП