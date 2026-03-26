Військовий облік 17-річних у 2026 році: терміни та способи реєстрації

Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня. Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні пройти взяття на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня 2026 року. Зробити це можна двома способами:

особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання;

пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок "Резерв+".

Не підлягають взяттю на облік особи, які відбувають покарання або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру - йдеться у повідомленні.

Вказується, що поважними причинами для несвоєчасної постановки на облік можуть бути:

захворювання;

обставини стихійного характеру;

перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;

інші обставини, які унеможливили проходження ідентифікації або особисту явку до ТЦК та СП.

Нагадаємо

Стати на військовий облік без особистого візиту до ТЦК та проходження медоглядів тепер можна онлайн - через застосунок "Резерв+".

