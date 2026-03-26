Воинский учет 17-летних в 2026 году: сроки и способы регистрации
Киев • УНН
Юноши должны встать на учет до 31 июля 2026 года через ТЦК или Резерв+. Освобождаются от обязанности только лица в тюрьмах или на лечении.
Юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля. Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП, информирует УНН.
Отмечается, что юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны пройти постановку на воинский учет в период с 1 января по 31 июля 2026 года. Сделать это можно двумя способами:
- лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства;
- пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение "Резерв+".
Не подлежат постановке на учет лица, отбывающие наказание или к которым применены принудительные меры медицинского характера
Указывается, что уважительными причинами для несвоевременной постановки на учет могут быть:
- заболевание;
- обстоятельства стихийного характера;
- пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
- другие обстоятельства, которые сделали невозможным прохождение идентификации или личную явку в ТЦК и СП.
Встать на воинский учет без личного визита в ТЦК и прохождения медосмотров теперь можно онлайн - через приложение "Резерв+".
Резерв+ запускает электронную очередь для военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП09.03.26, 19:32 • 4145 просмотров