Воинский учет 17-летних в 2026 году: сроки и способы регистрации

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Юноши должны встать на учет до 31 июля 2026 года через ТЦК или Резерв+. Освобождаются от обязанности только лица в тюрьмах или на лечении.

Юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля. Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны пройти постановку на воинский учет в период с 1 января по 31 июля 2026 года. Сделать это можно двумя способами:

  • лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства;
    • пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение "Резерв+".

      Не подлежат постановке на учет лица, отбывающие наказание или к которым применены принудительные меры медицинского характера

      - говорится в сообщении.

      Указывается, что уважительными причинами для несвоевременной постановки на учет могут быть:

      • заболевание;
        • обстоятельства стихийного характера;
          • пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
            • другие обстоятельства, которые сделали невозможным прохождение идентификации или личную явку в ТЦК и СП.

              Встать на воинский учет без личного визита в ТЦК и прохождения медосмотров теперь можно онлайн - через приложение "Резерв+".

              Вадим Хлюдзинский

