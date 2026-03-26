Воинский учет 17-летних в 2026 году: сроки и способы регистрации

Юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля. Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны пройти постановку на воинский учет в период с 1 января по 31 июля 2026 года. Сделать это можно двумя способами:

лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства;

пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение "Резерв+".

Не подлежат постановке на учет лица, отбывающие наказание или к которым применены принудительные меры медицинского характера - говорится в сообщении.

Указывается, что уважительными причинами для несвоевременной постановки на учет могут быть:

заболевание;

обстоятельства стихийного характера;

пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;

другие обстоятельства, которые сделали невозможным прохождение идентификации или личную явку в ТЦК и СП.

Напомним

Встать на воинский учет без личного визита в ТЦК и прохождения медосмотров теперь можно онлайн - через приложение "Резерв+".

