Резерв+ запускает электронную очередь для военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП
Киев • УНН
В приложении Резерв+ появилась возможность онлайн-записи в ТЦК и СП. Пользователи могут выбирать время визита и получать напоминания о приеме.
Теперь посещение территориальных центров комплектования и социальной поддержки станет проще: военнообязанные и резервисты могут записываться на прием через мобильное приложение Резерв+, планируя визит без очередей и с напоминаниями о дате и времени. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение Резерв+.
Электронная очередь в ТЦК и СП позволяет пользователям:
- выбирать удобную дату и время визита в несколько кликов в смартфоне;
- не стоять в очередях;
- видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;
- отменить запись или оставить отзыв;
- получать напоминания в виде push-уведомлений.
В то же время сервис помогает сотрудникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.
Запись через Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.
