Резерв+ запускает электронную очередь для военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП

Теперь посещение территориальных центров комплектования и социальной поддержки станет проще: военнообязанные и резервисты могут записываться на прием через мобильное приложение Резерв+, планируя визит без очередей и с напоминаниями о дате и времени. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение Резерв+. - говорится в сообщении.

Электронная очередь в ТЦК и СП позволяет пользователям:

выбирать удобную дату и время визита в несколько кликов в смартфоне;

не стоять в очередях;

видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;

отменить запись или оставить отзыв;

получать напоминания в виде push-уведомлений.

В то же время сервис помогает сотрудникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.

Запись через Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.

Резерв+ расширяет возможности: отсрочка для многодетных родителей доступна онлайн