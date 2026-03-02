$43.100.11
Эксклюзив
16:02 • 17779 просмотра
Реклама
УНН Lite
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo15:14 • 8654 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 15059 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 16599 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 77058 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 74636 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Дипломатка

Резерв+ расширяет возможности: отсрочка для многодетных родителей доступна онлайн

Киев • УНН

 • 606 просмотра

В приложении Резерв+ появилась возможность оформления отсрочки для многодетных родителей, независимо от семейного положения. Процесс полностью автоматизирован и занимает от нескольких минут до нескольких часов.

Резерв+ расширяет возможности: отсрочка для многодетных родителей доступна онлайн

Правительство запустило в приложении Резерв+ возможность получения отсрочки для многодетных родителей независимо от семейного положения. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

Министерство обороны продолжает расширять перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+. Это упрощает жизнь гражданам, которые хотят воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что теперь подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые:

  • имеют троих или более детей до 18 лет – все рождены в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рождены в одном или разных браках или вне брака;
    • не являются должниками по уплате алиментов – то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
      • имеют корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.

        Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно 

        - добавили в Минобороны. 

        В министерстве рассказали алгоритм подачи отсрочки онлайн: 

        • подайте запрос в приложении Резерв+;
          • система автоматически проверит основания через государственные реестры;
            • если основания подтверждаются – отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.

              Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов 

              - отметили в ведомстве. 

              В министерстве напомнили, что сейчас в Резерв+ доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для таких категорий:

              • люди с инвалидностью;
                • временно непригодные к службе;
                  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
                    • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
                      • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
                        • те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;
                          • женщины и мужчины военных с ребенком;
                            • родители трех и более детей в одном браке;
                              • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
                                • студенты, аспиранты;
                                  • работники высшего и профессионального образования.

                                    Напомним 

                                    Верховная Рада предоставила 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодежи 18-24 лет, отслужившей по контракту во время военного положения, приняв соответствующий законопроект.

                                    Павел Башинский

                                    Мобилизация
                                    Военное положение
                                    ТЦК и СП
                                    Министерство обороны Украины
                                    Верховная Рада
                                    Украина