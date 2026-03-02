Резерв+ расширяет возможности: отсрочка для многодетных родителей доступна онлайн

Правительство запустило в приложении Резерв+ возможность получения отсрочки для многодетных родителей независимо от семейного положения. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

Министерство обороны продолжает расширять перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+. Это упрощает жизнь гражданам, которые хотят воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений

Сообщается, что теперь подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые:

Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно

В министерстве рассказали алгоритм подачи отсрочки онлайн:

Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов