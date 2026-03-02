Резерв+ расширяет возможности: отсрочка для многодетных родителей доступна онлайн
Киев • УНН
В приложении Резерв+ появилась возможность оформления отсрочки для многодетных родителей, независимо от семейного положения. Процесс полностью автоматизирован и занимает от нескольких минут до нескольких часов.
Правительство запустило в приложении Резерв+ возможность получения отсрочки для многодетных родителей независимо от семейного положения. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.
Министерство обороны продолжает расширять перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+. Это упрощает жизнь гражданам, которые хотят воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений
Сообщается, что теперь подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые:
- имеют троих или более детей до 18 лет – все рождены в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рождены в одном или разных браках или вне брака;
- не являются должниками по уплате алиментов – то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
- имеют корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.
Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно
В министерстве рассказали алгоритм подачи отсрочки онлайн:
- подайте запрос в приложении Резерв+;
- система автоматически проверит основания через государственные реестры;
- если основания подтверждаются – отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.
Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов
В министерстве напомнили, что сейчас в Резерв+ доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования.
Верховная Рада предоставила 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодежи 18-24 лет, отслужившей по контракту во время военного положения, приняв соответствующий законопроект.