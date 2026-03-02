Резерв+ розширює можливості: відстрочка для багатодітних батьків доступна онлайн

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 16635 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 18522 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 16613 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 17887 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 19361 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 13309 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 14310 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 15665 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 31114 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 16883 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
68%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 28363 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 31419 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 15942 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 14382 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 23941 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 4806 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 16635 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 24121 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 31598 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 31115 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 7612 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 14474 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 16033 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 76795 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 74374 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Дипломатка

Резерв+ розширює можливості: відстрочка для багатодітних батьків доступна онлайн

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У застосунку Резерв+ з'явилася можливість оформлення відстрочки для багатодітних батьків, незалежно від сімейного стану. Процес повністю автоматизований та займає від кількох хвилин до кількох годин.

Резерв+ розширює можливості: відстрочка для багатодітних батьків доступна онлайн

Уряд запустив у застосунку Резерв+ можливість отримання відстрочки для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.

Міністерство оборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити у застосунку Резерв+. Це спрощує життя громадянам, які хочуть скористатись правом на відстрочку, та знімає додаткове навантаження з державних установ 

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що тепер подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які:

  • мають трьох або більше дітей до 18 років – усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;
    • не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;
      • мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.

        Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно 

        - додали в Міноборони. 

        У міністерстві розповіли алгоритм подання відстрочки онлайн: 

        • подайте запит у застосунку Резерв+;
          • система автоматично перевірить підстави через державні реєстри;
            • якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.

              Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин 

              - зазначили у відомстві. 

              У міністерстві нагадали, що наразі у Резерв+ доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити швидко та без бюрократії, для таких категорій:

              • люди з інвалідністю;
                • тимчасово непридатні до служби;
                  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
                    • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
                      • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
                        • ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
                          • жінки та чоловіки військових з дитиною;
                            • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
                              • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
                                • студенти, аспіранти;
                                  • працівники вищої та професійної освіти.

                                    Нагадаємо 

                                    Верховна Рада надала 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді 18-24 років, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану, ухваливши відповідний законопроєкт.

                                    Павло Башинський

                                    СуспільствоВійна в Україні
                                    Мобілізація
                                    Воєнний стан
                                    ТЦК та СП
                                    Міністерство оборони України
                                    Верховна Рада України
                                    Україна