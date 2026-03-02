Резерв+ розширює можливості: відстрочка для багатодітних батьків доступна онлайн
Київ • УНН
У застосунку Резерв+ з'явилася можливість оформлення відстрочки для багатодітних батьків, незалежно від сімейного стану. Процес повністю автоматизований та займає від кількох хвилин до кількох годин.
Уряд запустив у застосунку Резерв+ можливість отримання відстрочки для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.
Міністерство оборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити у застосунку Резерв+. Це спрощує життя громадянам, які хочуть скористатись правом на відстрочку, та знімає додаткове навантаження з державних установ
Повідомляється, що тепер подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які:
- мають трьох або більше дітей до 18 років – усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;
- не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;
- мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.
Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно
У міністерстві розповіли алгоритм подання відстрочки онлайн:
- подайте запит у застосунку Резерв+;
- система автоматично перевірить підстави через державні реєстри;
- якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.
Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин
У міністерстві нагадали, що наразі у Резерв+ доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити швидко та без бюрократії, для таких категорій:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та професійної освіти.
Верховна Рада надала 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді 18-24 років, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану, ухваливши відповідний законопроєкт.