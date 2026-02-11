$43.030.02
Публікації
УНН Lite
Рада дозволила відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що надає 12-місячну відстрочку від мобілізації особам 18-24 років. Це стосується тих, хто відслужив за контрактом під час воєнного стану.

Рада дозволила відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"

Верховна Рада надала 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді 18-24 років, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану, ухваливши відповідний законопроєкт (№13574), повідомили у парламенті у середу, пише УНН.

Деталі

Документ, як зазначається, стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на 1 рік і вже звільнені зі служби.

Доповнення

Раніше міністр оборони Михайло Федоров наголошував, що важлива частина контракту для військових 18-24 - можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби. І що команда Міноборони разом з комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроєкт.

Рада готується ухвалити закон про відстрочку для військових 18-24 років після року служби09.02.26, 12:59 • 4021 перегляд

Юлія Шрамко

