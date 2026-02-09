Рада готується ухвалити закон про відстрочку для військових 18-24 років після року служби

Верховна Рада вже найближчим часом може ухвалити законопроєкт, який передбачає 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації для військових віком 18-24 роки, які відслужили один рік за контрактом. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Федір Веніславський повідомив, що документ можуть ухвалити вже на найближчому пленарному тижні Верховної Ради.

Я думаю, що на цьому пленарному засіданні ми цей законопроєкт ухвалимо, і молоді люди, які відслужили один рік матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані - заявив нардеп.

За словами народного депутата, документ був підготовлений давно, однак його розгляд затримався через політичні маніпуляції та перекручування фактів. Веніславський також наголосив, що після 11 лютого жодних різких змін або проблем у цьому питанні не очікується.

