Рада готується ухвалити закон про відстрочку для військових 18-24 років після року служби

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 8968 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 15442 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 22071 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 39299 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 40820 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 36812 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 36009 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26094 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17738 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13256 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
70%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Амбітні плани Saab: Швеція готує портфель на 300 винищувачів Gripen для України та світуPhoto9 лютого, 01:38 • 11651 перегляди
Поразка соціалістів в іспанському Арагоні: уряд Санчеса втрачає підтримку в регіонах9 лютого, 02:28 • 10031 перегляди
Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській9 лютого, 03:25 • 9104 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto05:05 • 16388 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 14949 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 45976 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 67551 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 84842 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 78467 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 77848 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Андрій Сибіга
Андрій Костін
Педро Санчес
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Харківська область
Село
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 14992 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 32174 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 45756 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 46795 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 55137 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Рада готується ухвалити закон про відстрочку для військових 18-24 років після року служби

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації для військових 18-24 років, які відслужили рік за контрактом. Документ можуть ухвалити на найближчому пленарному тижні.

Рада готується ухвалити закон про відстрочку для військових 18-24 років після року служби

Верховна Рада вже найближчим часом може ухвалити законопроєкт, який передбачає 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації для військових віком 18-24 роки, які відслужили один рік за контрактом. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Федір Веніславський повідомив, що документ можуть ухвалити вже на найближчому пленарному тижні Верховної Ради.

Я думаю, що на цьому пленарному засіданні ми цей законопроєкт ухвалимо, і молоді люди, які відслужили один рік матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані

- заявив нардеп.

За словами народного депутата, документ був підготовлений давно, однак його розгляд затримався через політичні маніпуляції та перекручування фактів. Веніславський також наголосив, що після 11 лютого жодних різких змін або проблем у цьому питанні не очікується.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж роком раніше.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Федір Веніславський
Слуга народу
Верховна Рада України
Україна