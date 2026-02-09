Рада готовится принять закон об отсрочке для военных 18-24 лет после года службы

$43.050.09
08:22 • 8856 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 15293 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 21933 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 39158 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 40703 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 36750 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 35954 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26085 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17737 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13256 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Амбициозные планы Saab: Швеция готовит портфель на 300 истребителей Gripen для Украины и мираPhoto9 февраля, 01:38 • 11312 просмотра
Поражение социалистов в испанском Арагоне: правительство Санчеса теряет поддержку в регионах9 февраля, 02:28 • 9332 просмотра
Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской9 февраля, 03:25 • 8350 просмотра
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto05:05 • 16006 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 14448 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 45856 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 67426 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 84726 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 78350 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 77736 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 14829 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 32129 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 45719 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 46764 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 55107 просмотра
Рада готовится принять закон об отсрочке для военных 18-24 лет после года службы

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Верховная Рада может принять законопроект о 12-месячной отсрочке от повторной мобилизации для военных 18-24 лет, отслуживших год по контракту. Документ могут принять на ближайшей пленарной неделе.

Рада готовится принять закон об отсрочке для военных 18-24 лет после года службы

Верховная Рада уже в ближайшее время может принять законопроект, предусматривающий 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации для военных в возрасте 18-24 лет, отслуживших один год по контракту. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Федор Вениславский сообщил, что документ могут принять уже на ближайшей пленарной неделе Верховной Рады.

Я думаю, что на этом пленарном заседании мы этот законопроект примем, и молодые люди, отслужившие один год, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы

- заявил нардеп.

По словам народного депутата, документ был подготовлен давно, однако его рассмотрение задержалось из-за политических манипуляций и искажения фактов. Вениславский также подчеркнул, что после 11 февраля никаких резких изменений или проблем в этом вопросе не ожидается.

Напомним

В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем годом ранее.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Федор Вениславский
Слуга народа
Верховная Рада
Украина