Рада готовится принять закон об отсрочке для военных 18-24 лет после года службы

Верховная Рада уже в ближайшее время может принять законопроект, предусматривающий 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации для военных в возрасте 18-24 лет, отслуживших один год по контракту. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Федор Вениславский сообщил, что документ могут принять уже на ближайшей пленарной неделе Верховной Рады.

Я думаю, что на этом пленарном заседании мы этот законопроект примем, и молодые люди, отслужившие один год, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы - заявил нардеп.

По словам народного депутата, документ был подготовлен давно, однако его рассмотрение задержалось из-за политических манипуляций и искажения фактов. Вениславский также подчеркнул, что после 11 февраля никаких резких изменений или проблем в этом вопросе не ожидается.

Напомним

В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем годом ранее.