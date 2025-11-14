В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік

За даними Генпрокуратури, у 2025 році кількість справ про СЗЧ зросла до 161 тисячі за десять місяців, майже 16 тисяч щомісяця. Водночас підозру отримали лише 6% військових, а до суду передано 5% проваджень. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ресурсу Опендатабот.

Деталі

Кількість справ, яка ще три роки тому накопичувалося протягом 12 місяців, тепер фіксується менш ніж за два тижні. Щомісяця правоохоронці реєструють майже 16 тисяч нових справ про "самоволку", тоді як у 2024 році таких було близько 5 тисяч на місяць, у 2023-му — лише 1,5 тисячі, а у 2022 році — всього 6 тисяч за весь рік.

Попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 9,3 тисячі військовослужбовців — це близько 6% від усіх зареєстрованих справ, а до суду дійшли лише 5%. Для порівняння, ще у 2022 році кожна п’ята справа доходила до суду.

Зазначається, що до 30 серпня 2025 року діяв спрощений механізм повернення військовослужбовців після СЗЧ без кримінальної відповідальності. Так, бійці, які виявлять бажання продовжити службу, могли подати заявку та протягом 72 годин знову повернутись до війська у резервну частину.

Втім ця можливість була доступна для військових, які здійснили СЗЧ до 10 травня. Ті ж, хто зробив це після цієї дати, могли повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі може тривати місяці - додали в Опендатабот.

