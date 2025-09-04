Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Київ • УНН
Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Документ повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини.
Верховна Рада України у четвер, 4 вересня, підтримала у першому читанні законопроект, який повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини. Про це повідомляє УНН з посиланням на нардепа Олександра Федієнка.
Деталі
"За" законопроект № 13260 проголосували 277 нардепів. Також Федієнко зазначив, що у разі прийняття даного законопроекту в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму.
Даним законопроектом пропонується запровадити наступні зміни у чинному законодавстві:
- виключити ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України. Там передбачено, що особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 («Самовільне залишення
військової частини або місця служби»), або ст 408 («Дезертирство») може бути звільнена від кримінальної відповідальності у випадку, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби;
- доповнити розділ ІІ Прикінцевих та перехідних положень КК новим пунктом 24. Він передбачає окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану вперше вчинили кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407 і 408 Кримінального Кодексу, хочуть повернутися на військову службу або вже повернулися на військову службу та несуть її;
- внести зміни до статей 286 («Порядок звільнення від кримінальної відповідальності»), 287 («Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності») і 288 («Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності») Кримінально-процесуального кодексу, а також доповнити розділ XІ «Перехідні положення» КПК новим пунктом 20-10. Цей пункт має врегулювати умови та порядок звільнення військовослужбовців Збройних Сил України від кримінальної відповідальності за наявності підстав.
Нагадаємо
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13177, що продовжує термін добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року.