$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 460 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 2904 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 4578 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 7196 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 7240 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
05:20 • 23681 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 35807 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 38880 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 36860 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 65869 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
48%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 271176 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 263744 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 261118 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 254440 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 18796 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 2422 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 6386 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
05:20 • 23681 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 28105 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 65869 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Париж
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 2422 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 3522 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 12810 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 15041 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 17802 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
The Washington Post
Tesla Model Y
Шахед-136

Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Документ повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини.

Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо

Верховна Рада України у четвер, 4 вересня, підтримала у першому читанні законопроект, який повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини. Про це повідомляє УНН з посиланням на нардепа Олександра Федієнка.

Деталі

"За" законопроект № 13260 проголосували 277 нардепів. Також Федієнко зазначив, що у разі прийняття даного законопроекту в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму.

Даним законопроектом пропонується запровадити наступні зміни у чинному законодавстві:

  • виключити ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України. Там передбачено, що особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 («Самовільне залишення військової частини або місця служби»), або ст 408 («Дезертирство») може бути звільнена від кримінальної відповідальності у випадку, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби;
    • доповнити розділ ІІ Прикінцевих та перехідних положень КК новим пунктом 24. Він передбачає окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану вперше вчинили кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407 і 408 Кримінального Кодексу, хочуть повернутися на військову службу або вже повернулися на військову службу та несуть її;
      • внести зміни до статей 286 («Порядок звільнення від кримінальної відповідальності»), 287 («Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності») і 288 («Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності») Кримінально-процесуального кодексу, а також доповнити розділ XІ «Перехідні положення» КПК новим пунктом 20-10. Цей пункт має врегулювати умови та порядок звільнення військовослужбовців Збройних Сил України від кримінальної відповідальності за наявності підстав.

        Нагадаємо

        Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13177, що продовжує термін добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року.

        Євген Устименко

        СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
        Верховна Рада України
        Україна