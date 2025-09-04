Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Киев • УНН
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №13260. Документ возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части.
Верховная Рада Украины в четверг, 4 сентября, поддержала в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нардепа Александра Федиенко.
Детали
"За" законопроект № 13260 проголосовали 277 нардепов. Также Федиенко отметил, что в случае принятия данного законопроекта в целом, суд не сможет применить смягчающую норму.
Данным законопроектом предлагается ввести следующие изменения в действующем законодательстве:
- исключить ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса Украины. Там предусмотрено, что лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 407 («Самовольное оставление
воинской части или места службы»), или ст. 408 («Дезертирство») может быть освобождено от уголовной ответственности в случае, если оно добровольно обратилось к следователю, прокурору, суду с ходатайством о намерении вернуться в воинскую часть или к месту службы;
- дополнить раздел II Заключительных и переходных положений УК новым пунктом 24. Он предусматривает отдельные основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые во время действия военного положения впервые совершили уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 407 и 408 Уголовного Кодекса, хотят вернуться на военную службу или уже вернулись на военную службу и несут ее;
- внести изменения в статьи 286 («Порядок освобождения от уголовной ответственности»), 287 («Ходатайство прокурора об освобождении от уголовной ответственности») и 288 («Рассмотрение вопроса об освобождении от уголовной ответственности») Уголовно-процессуального кодекса, а также дополнить раздел XI «Переходные положения» УПК новым пунктом 20-10. Этот пункт должен урегулировать условия и порядок освобождения военнослужащих Вооруженных Сил Украины от уголовной ответственности при наличии оснований.
Напомним
Верховная Рада Украины приняла законопроект №13177, продлевающий срок добровольного возвращения к службе военнослужащих, самовольно оставивших часть, до 30 августа 2025 года.