$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 2600 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:52 • 5838 просмотра
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
08:49 • 7040 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 10005 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 9636 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
05:20 • 25052 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 36241 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 39195 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37007 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 66845 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.1м/с
41%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 272114 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 264765 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 262152 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 255439 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 19720 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 5192 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 8390 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 25053 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 29013 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 66846 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Париж
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 302 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 5192 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 4438 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 13246 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 15447 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Вашингтон Пост
Тесла Модель Y
Шахед-136

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно

Киев • УНН

 • 2602 просмотра

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №13260. Документ возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части.

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно

Верховная Рада Украины в четверг, 4 сентября, поддержала в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нардепа Александра Федиенко.

Детали

"За" законопроект № 13260 проголосовали 277 нардепов. Также Федиенко отметил, что в случае принятия данного законопроекта в целом, суд не сможет применить смягчающую норму.

Данным законопроектом предлагается ввести следующие изменения в действующем законодательстве:

  • исключить ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса Украины. Там предусмотрено, что лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 407 («Самовольное оставление воинской части или места службы»), или ст. 408 («Дезертирство») может быть освобождено от уголовной ответственности в случае, если оно добровольно обратилось к следователю, прокурору, суду с ходатайством о намерении вернуться в воинскую часть или к месту службы;
    • дополнить раздел II Заключительных и переходных положений УК новым пунктом 24. Он предусматривает отдельные основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые во время действия военного положения впервые совершили уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 407 и 408 Уголовного Кодекса, хотят вернуться на военную службу или уже вернулись на военную службу и несут ее;
      • внести изменения в статьи 286 («Порядок освобождения от уголовной ответственности»), 287 («Ходатайство прокурора об освобождении от уголовной ответственности») и 288 («Рассмотрение вопроса об освобождении от уголовной ответственности») Уголовно-процессуального кодекса, а также дополнить раздел XI «Переходные положения» УПК новым пунктом 20-10. Этот пункт должен урегулировать условия и порядок освобождения военнослужащих Вооруженных Сил Украины от уголовной ответственности при наличии оснований.

        Напомним

        Верховная Рада Украины приняла законопроект №13177, продлевающий срок добровольного возвращения к службе военнослужащих, самовольно оставивших часть, до 30 августа 2025 года.

        Евгений Устименко

        ОбществоВойна в УкраинеПолитика
        Верховная Рада
        Украина