В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот

По данным Генпрокуратуры, в 2025 году количество дел о СЗЧ выросло до 161 тысячи за десять месяцев, почти 16 тысяч ежемесячно. В то же время подозрение получили лишь 6% военных, а в суд передано 5% производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса Опендатабот.

Количество дел, которое еще три года назад накапливалось в течение 12 месяцев, теперь фиксируется менее чем за две недели. Ежемесячно правоохранители регистрируют почти 16 тысяч новых дел о "самоволке", тогда как в 2024 году таких было около 5 тысяч в месяц, в 2023-м — лишь 1,5 тысячи, а в 2022 году — всего 6 тысяч за весь год.

Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 9,3 тысячи военнослужащих — это около 6% от всех зарегистрированных дел, а до суда дошли лишь 5%. Для сравнения, еще в 2022 году каждое пятое дело доходило до суда.

Отмечается, что до 30 августа 2025 года действовал упрощенный механизм возвращения военнослужащих после СЗЧ без уголовной ответственности. Так, бойцы, которые изъявят желание продолжить службу, могли подать заявку и в течение 72 часов снова вернуться в армию в резервную часть.

Впрочем, эта возможность была доступна для военных, совершивших СЗЧ до 10 мая. Те же, кто сделал это после этой даты, могли вернуться только в ту часть, из которой ушли, а восстановление на службе может длиться месяцы