07:50 • 2336 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:19 • 17486 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto
07:18 • 20308 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 70215 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 110371 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 111641 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 223040 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 112419 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 99295 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 187060 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Графики отключений электроэнергии
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот

Киев • УНН

 • 2308 просмотра

За 10 месяцев 2025 года в Украине зарегистрировано 161 тысячу дел о самовольном оставлении части (СЗЧ), что почти вчетверо превышает показатели прошлого года. При этом только 6% военных получили подозрение, а в суд передано 5% производств.

В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот

По данным Генпрокуратуры, в 2025 году количество дел о СЗЧ выросло до 161 тысячи за десять месяцев, почти 16 тысяч ежемесячно. В то же время подозрение получили лишь 6% военных, а в суд передано 5% производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса Опендатабот.

Детали

Количество дел, которое еще три года назад накапливалось в течение 12 месяцев, теперь фиксируется менее чем за две недели. Ежемесячно правоохранители регистрируют почти 16 тысяч новых дел о "самоволке", тогда как в 2024 году таких было около 5 тысяч в месяц, в 2023-м — лишь 1,5 тысячи, а в 2022 году — всего 6 тысяч за весь год.

Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 9,3 тысячи военнослужащих — это около 6% от всех зарегистрированных дел, а до суда дошли лишь 5%. Для сравнения, еще в 2022 году каждое пятое дело доходило до суда.

Отмечается, что до 30 августа 2025 года действовал упрощенный механизм возвращения военнослужащих после СЗЧ без уголовной ответственности. Так, бойцы, которые изъявят желание продолжить службу, могли подать заявку и в течение 72 часов снова вернуться в армию в резервную часть.

Впрочем, эта возможность была доступна для военных, совершивших СЗЧ до 10 мая. Те же, кто сделал это после этой даты, могли вернуться только в ту часть, из которой ушли, а восстановление на службе может длиться месяцы

- добавили в Опендатабот.

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно04.09.25, 13:04 • 51141 просмотр

Ольга Розгон

Общество
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Украина