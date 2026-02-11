$43.030.02
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 12024 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 15471 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 30978 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 32966 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
10 февраля, 17:38 • 30034 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 30980 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24958 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19959 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 23166 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Рада разрешила отсрочку на год для военных по "контракту 18-24"

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект, предоставляющий 12-месячную отсрочку от мобилизации лицам 18-24 лет. Это касается тех, кто отслужил по контракту во время военного положения.

Рада разрешила отсрочку на год для военных по "контракту 18-24"

Верховная Рада предоставила 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодежи 18-24 лет, отслужившей по контракту во время военного положения, приняв соответствующий законопроект (№13574), сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.

Детали

Документ, как отмечается, касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.

Дополнение

Ранее министр обороны Михаил Федоров подчеркивал, что важная часть контракта для военных 18-24 лет - возможность получить отсрочку от мобилизации на год после завершения службы. И что команда Минобороны вместе с комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующий законопроект.

Рада готовится принять закон об отсрочке для военных 18-24 лет после года службы09.02.26, 12:59 • 4021 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Верховная Рада