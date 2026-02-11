Рада разрешила отсрочку на год для военных по "контракту 18-24"

Верховная Рада предоставила 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодежи 18-24 лет, отслужившей по контракту во время военного положения, приняв соответствующий законопроект (№13574), сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.

Детали

Документ, как отмечается, касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.

Дополнение

Ранее министр обороны Михаил Федоров подчеркивал, что важная часть контракта для военных 18-24 лет - возможность получить отсрочку от мобилизации на год после завершения службы. И что команда Минобороны вместе с комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующий законопроект.

