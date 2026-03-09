Резерв+ запускає електронну чергу для військовозобов’язаних і резервістів до ТЦК та СП
Київ • УНН
У застосунку Резерв+ з'явилася можливість онлайн-запису до ТЦК та СП. Користувачі можуть обирати час візиту та отримувати нагадування про прийом.
Відтепер відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки стане простішим: військовозобов’язані та резервісти можуть записуватися на прийом через мобільний застосунок Резерв+, плануючи візит без черг та з нагадуваннями про дату й час. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок Резерв+
Електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:
- обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;
- не стояти в чергах;
- бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;
- скасувати запис або залишити відгук;
- отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.
Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.
Запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.
Резерв+ розширює можливості: відстрочка для багатодітних батьків доступна онлайн02.03.26, 20:58 • 6480 переглядiв