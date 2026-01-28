$42.960.17
Без ТЦК і медоглядів: стати на військовий облік тепер можна у "Резерві+"

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Міністерство оборони України повідомляє, що тепер можна стати на військовий облік через застосунок "Резерв+". Це стосується юнаків 2009 року народження та чоловіків 25–59 років, які раніше не стояли на обліку.

Стати на військовий облік без особистого візиту до ТЦК та проходження медоглядів тепер можна онлайн - через застосунок "Резерв+". Про це повідомляє Міністерства оборони України, пише УНН.

Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити це можна у застосунку Резерв+ за кілька кліків, навіть з-за кордону

- йдеться у повідомленні.

Хто може стати на облік онлайн

Юнаки 2009 року народження – лише до 31 липня.

Чоловіки 25–59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо:

  • раніше не стояли на обліку;
    • мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).

      Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.

      Як стати на облік у Резерв+

      1. Встановіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.

      2.  Авторизуйтеся у застосунку.

      3. Оберіть функцію "Стати на облік".

      4. Дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту. Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом "Призовник" для громадян 17–24 років або "Військовозобов’язаний" — для чоловіків 25–59 років.

      Нова функція Резерв+ дозволяє:

      • Швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;
        • Зробити це з будь-якої точки світу;
          • Підвищити швидкість та якість ведення обліку;
            • Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи.

              Ольга Розгон

              СуспільствоТехнології
              Мобілізація
              Воєнний стан
              ТЦК та СП
              Міністерство оборони України
              Україна