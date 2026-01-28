Без ТЦК і медоглядів: стати на військовий облік тепер можна у "Резерві+"
Київ • УНН
Міністерство оборони України повідомляє, що тепер можна стати на військовий облік через застосунок "Резерв+". Це стосується юнаків 2009 року народження та чоловіків 25–59 років, які раніше не стояли на обліку.
Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити це можна у застосунку Резерв+ за кілька кліків, навіть з-за кордону
Хто може стати на облік онлайн
Юнаки 2009 року народження – лише до 31 липня.
Чоловіки 25–59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо:
- раніше не стояли на обліку;
- мають біометричні документи (ID-картка або біометричний
закордонний паспорт).
Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.
Як стати на облік у Резерв+
1. Встановіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.
2. Авторизуйтеся у застосунку.
3. Оберіть функцію "Стати на облік".
4. Дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту. Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом "Призовник" для громадян 17–24 років або "Військовозобов’язаний" — для чоловіків 25–59 років.
Нова функція Резерв+ дозволяє:
- Швидко стати на облік без черг, паперових документів та
медогляду;
- Зробити це з будь-якої точки світу;
- Підвищити швидкість та якість ведення обліку;
- Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи.
