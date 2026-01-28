Без ТЦК и медосмотров: встать на воинский учет теперь можно в "Резерве+"
Киев • УНН
Министерство обороны Украины сообщает, что теперь можно встать на воинский учет через приложение "Резерв+". Это касается юношей 2009 года рождения и мужчин 25–59 лет, которые ранее не состояли на учете.
Встать на воинский учет без личного визита в ТЦК и прохождения медосмотров теперь можно онлайн - через приложение "Резерв+". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в ТЦК и СП. Сделать это можно в приложении Резерв+ за несколько кликов, даже из-за границы
Кто может встать на учет онлайн
Юноши 2009 года рождения – только до 31 июля.
Мужчины 25–59 лет, в том числе находящиеся за пределами Украины, если:
- ранее не состояли на учете;
- имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический
загранпаспорт).
Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые. Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК лично.
Как встать на учет в Резерв+
1. Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.
2. Авторизуйтесь в приложении.
3. Выберите функцию "Встать на учет".
4. Дождитесь автоматической обработки запроса. После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом "Призывник" для граждан 17–24 лет или "Военнообязанный" — для мужчин 25–59 лет.
Новая функция Резерв+ позволяет:
- Быстро встать на учет без очередей, бумажных документов и
медосмотра;
- Сделать это из любой точки мира;
- Повысить скорость и качество ведения учета;
- Разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.
