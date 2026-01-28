$42.960.17
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идет
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Графики отключений электроэнергии
Без ТЦК и медосмотров: встать на воинский учет теперь можно в "Резерве+"

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Министерство обороны Украины сообщает, что теперь можно встать на воинский учет через приложение "Резерв+". Это касается юношей 2009 года рождения и мужчин 25–59 лет, которые ранее не состояли на учете.

Без ТЦК и медосмотров: встать на воинский учет теперь можно в "Резерве+"

Встать на воинский учет без личного визита в ТЦК и прохождения медосмотров теперь можно онлайн - через приложение "Резерв+". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в ТЦК и СП. Сделать это можно в приложении Резерв+ за несколько кликов, даже из-за границы

- говорится в сообщении.

Кто может встать на учет онлайн

Юноши 2009 года рождения – только до 31 июля.

Мужчины 25–59 лет, в том числе находящиеся за пределами Украины, если:

  • ранее не состояли на учете;
    • имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

      Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые. Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК лично.

      Как встать на учет в Резерв+

      1. Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.

      2.  Авторизуйтесь в приложении.

      3. Выберите функцию "Встать на учет".

      4. Дождитесь автоматической обработки запроса. После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом "Призывник" для граждан 17–24 лет или "Военнообязанный" — для мужчин 25–59 лет.

      Новая функция Резерв+ позволяет:

      • Быстро встать на учет без очередей, бумажных документов и медосмотра;
        • Сделать это из любой точки мира;
          • Повысить скорость и качество ведения учета;
            • Разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.

              Ольга Розгон

              ОбществоТехнологии
              Мобилизация
              Военное положение
              ТЦК и СП
              Министерство обороны Украины
              Украина