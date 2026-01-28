Без ТЦК и медосмотров: встать на воинский учет теперь можно в "Резерве+"

Встать на воинский учет без личного визита в ТЦК и прохождения медосмотров теперь можно онлайн - через приложение "Резерв+". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в ТЦК и СП. Сделать это можно в приложении Резерв+ за несколько кликов, даже из-за границы - говорится в сообщении.

Кто может встать на учет онлайн

Юноши 2009 года рождения – только до 31 июля.

Мужчины 25–59 лет, в том числе находящиеся за пределами Украины, если:

ранее не состояли на учете;

имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые. Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК лично.

Как встать на учет в Резерв+

1. Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.

2. Авторизуйтесь в приложении.

3. Выберите функцию "Встать на учет".

4. Дождитесь автоматической обработки запроса. После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом "Призывник" для граждан 17–24 лет или "Военнообязанный" — для мужчин 25–59 лет.

Новая функция Резерв+ позволяет:

Быстро встать на учет без очередей, бумажных документов и медосмотра;

Сделать это из любой точки мира;

Повысить скорость и качество ведения учета;

Разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.

Резерв+ тестирует онлайн-постановку на воинский учет мужчин 18–24 лет